El economista y analista político, Julio Gambina, evaluó en Canal E que el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de creciente incertidumbre, marcado por conflictos internos, dificultades para sostener el consenso electoral y señales de preocupación entre los inversores.

“Primero es importante destacar el vínculo de la economía con la política”, afirmó Julio Gambina al analizar el escenario actual. En ese sentido, recordó que Adam Smith denominó a la disciplina “economía política” y sostuvo que, “no se puede pensar una cuestión sin la otra”.

El Gobierno atraviesa tiempos complicados en materia política

Según desarrolló, el Gobierno enfrenta actualmente “mucho ruido en la política, te diría dentro del propio gobierno, dentro de los aliados del gobierno”. A su entender, algunas de las fortalezas que mostraba el oficialismo hasta hace poco “hoy aparecen disipadas”.

Gambina también destacó el impacto de la actividad parlamentaria: “Venimos de una gran movilización y una derrota parlamentaria muy importante del Gobierno, muy importante, más allá de la votación concreta, de lo que quedó, y eso tiene impacto al interior”.

Uno de los funcionarios que, según comentó, aparece más debilitado es Federico Sturzenegger. “Uno de los que aparece más debilitados en este momento es el ministro Federico Sturzenegger, que ya fue ministro en otras gestiones y que sus proyectos históricamente no funcionaron, y que ahora parece que no están funcionando”, señaló.

Crece la interna en el oficialismo

Para el economista, las diferencias dentro del oficialismo se multiplican: “Vos tenés contradicción del presidente con la vicepresidenta, contradicción o problemas con algunos de los ministros”.

Además, advirtió sobre una pérdida de respaldo electoral que puede repercutir directamente sobre la economía: “Empieza a perderse consenso electoral, y claro, eso genera impacto en la economía”.