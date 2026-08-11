“Lamentablemente, tenemos que decir que estamos en un sube y baja con el riesgo país”, indicó un economista

El economista, Roberto Rojas, pasó por Canal E y se refirió a la evolución del riesgo país, la inflación, el consumo y los salarios en Argentina y cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Según explicó Roberto Rojas, la volatilidad del riesgo país representa un problema para el acceso al financiamiento y para el sector privado. “Lamentablemente tenemos que decir que estamos en un sube y baja con el riesgo país, lo cual perjudica el plan de gobierno, el plan hacia adelante, sobre todo cuando se tienen que refinanciar las deudas internacionales”, planteó.

Comparación del riesgo país en Argentina con otros países

Asimismo, comparó la situación argentina con la de otros países de la región: “Si nosotros nos comparamos por ejemplo con Chile, Chile tiene 90 puntos básicos de riesgo país y si nos comparamos con nuestro principal socio comercial que es Brasil, es todavía más grave porque ellos tienen 15 puntos básicos de riesgo país”.

Para Rojas, el Gobierno todavía no logra generar las señales que reclama el mercado: “El Gobierno no encuentra las herramientas para dar las señales que pide el mercado”.

A su vez, consideró que volver al mercado internacional de deuda sigue siendo un objetivo, pero condicionado a una reducción del riesgo país. “Es un objetivo cuando el riesgo país sea bajo, ¿por qué? porque eso te apalanca para que vos puedas hacer cuestiones estructurales que te abaraten los costos”, resaltó.

Cuáles son los beneficios de un nuevo endeudamiento

El economista también planteó que un eventual nuevo endeudamiento podría ser positivo si se destinara a infraestructura: “Sería una muy buena noticia, no solamente para los argentinos actuales porque se crearía empleo sino también para el futuro”.

Al analizar la actividad económica, fue crítico respecto de las posibilidades de una recuperación generalizada: “Para mí no va a haber una reactivación económica porque la estructura que está tomando el Gobierno hacia el futuro es en los sectores más extractivistas y en el sector agroexportador”.