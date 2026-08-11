El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, analizó para Canal E la situación del sector agroindustrial argentino y destacó los avances en materia de retenciones, aunque reclamó acelerar la reducción de la carga tributaria y mejorar la infraestructura para bajar los costos logísticos.

Ricardo Marra participó de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que representantes de la cadena agroindustrial plantearon distintas demandas. Sobre la baja de retenciones, sostuvo: “Reconocemos que está bajando, es decir, con respecto de dos años a esta parte, la baja de retenciones, sobre todo en el trigo, y lo que está proyectado con el maíz y en la soja mismo, está bajando y bueno, vamos en buen camino”.

La eliminación de la brecha cambiaria fue vista de forma positiva

También valoró la eliminación de la brecha cambiaria: “Ya el hecho de que haya solucionado el tema de la brecha cambiaria, que eso sí lo castigaba mucho más alto que las retenciones al productor, y en realidad a toda la cadena, eso lo vemos muy positivo”.

Otro de los temas abordados fue el proyecto de ley de biocombustibles. Marra explicó que la entidad respalda el aumento del corte obligatorio y planteó: “La petición nuestra fue al 15%”.

Además, destacó los beneficios ambientales del biodiésel: “Realmente creemos que, hasta aparte por una cuestión también ambiental y de salud, es decir, el biodiesel no contamina como es el producto de los hidrocarburos, así que realmente la bolsa apoya fundamentalmente por eso también”.

Cuál es la postura en cuanto a la Ley de Tierras

Respecto del debate sobre la Ley de Tierras, el entrevistado remarcó la importancia de proteger la propiedad privada: “Creemos que el resguardo de la propiedad privada es fundamental, sobre todo en muchas provincias, en muchas zonas, la ocupación de los campos es importante”.

Sin embargo, consideró que hubo problemas en la comunicación del proyecto: “Creo que quizás faltó para esta ley con más tiempo de hacer más difusión y explicar cuáles eran las ventajas y las desventajas de esta ley”.