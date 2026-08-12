Colombia: miles de familias no pueden volver a sus casas tras el terremoto y los refugios son "muy improvisados"

La emergencia también golpea de manera directa a las familias de quienes cubren la tragedia. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Joan Avellaneda relató el caso de cuatro tíos que viven en Pereira, todos mayores de 80 años, cuyo edificio quedó afectado por el terremoto.

“Ellos salieron corriendo a las siete de la mañana en bata o en pijama, el edificio se agrietó y ya Gestión del Riesgo no los deja entrar”, contó el periodista. Sus familiares llevan varios días fuera de su vivienda y debieron buscar un refugio.

Familias que no pueden volver a sus viviendas

“Llevan tres días en la calle; como hemos podido desde la distancia, les conseguimos un refugio”, explicó Avellaneda, quien utilizó su propia experiencia para describir la situación de miles de damnificados.

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Las autoridades locales están evaluando distintos espacios para convertirlos en refugios temporales. Entre ellos se encuentran instalaciones deportivas, centros de eventos y plazas públicas.

“Ese tipo de zonas revisan que no haya riesgo y se están improvisando”, señaló el periodista.

Miles de viviendas afectadas por el terremoto

La cantidad de personas que necesitan un lugar donde permanecer constituye uno de los principales desafíos de la emergencia. “Sí hay refugios, hay campamentos, pero están muy improvisados”, advirtió Avellaneda.

El problema no se limita a quienes perdieron completamente sus casas. Muchas familias deben permanecer fuera de sus hogares mientras las autoridades determinan si las estructuras son seguras.

Según el reporte mencionado por el periodista, “hay 35.000 viviendas que tienen algún tipo de afectación”. La cifra permite dimensionar el impacto social del terremoto.

“Multiplica esas viviendas por cuatro personas de familia, tienes varios cientos de miles de personas que en este momento, aunque no se les cayó su casa, no pueden entrar”, explicó Avellaneda.