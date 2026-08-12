Reino Unido busca recomponer su relación con Europa mientras crece el impacto de la sequía

Las olas de calor y la sequía generan preocupación en el Reino Unido por su impacto sobre la producción agropecuaria. En Ronda de Corresponsales de +Perfil, la corresponsal Marta Nuñez explicó que el problema podría extenderse en los próximos años y afectar el abastecimiento de frutas y verduras.

En diálogo con Jorge Elías, Nuñez también repasó otros debates que atraviesan al país, como la relación con Europa después del Brexit y las propuestas para distribuir a los migrantes y evitar su concentración en zonas de mayor pobreza.

La sequía amenaza la producción agrícola británica

La falta de lluvias representa un problema creciente para los agricultores británicos, en un contexto en el que también se proyectan nuevas olas de calor. La situación podría tener consecuencias que excedan la temporada actual.

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Según se planteó durante el programa, la sequía registrada en el presente puede repercutir sobre los próximos años. "Sí, sí, sí, y vienen más olas de calor", señaló la corresponsal al describir el escenario.

El impacto sobre la producción agrícola podría traducirse en una mayor necesidad de recurrir a mercados externos. "Van a tener que importarse más verduras, más frutas", advirtió al referirse a las posibles consecuencias.

El vínculo con Europa vuelve a ocupar un lugar central

La situación agrícola también se relaciona con la necesidad de reforzar los vínculos entre el Reino Unido y Europa. En ese sentido, se destacó que el Gobierno británico busca recuperar espacios de diálogo sin reabrir la discusión sobre el plebiscito del Brexit.

La propuesta apunta a construir una relación más positiva entre ambas regiones y recuperar ámbitos de cooperación que se vieron afectados tras la salida británica de la Unión Europea. Entre los sectores mencionados aparecen los intercambios educativos y los proyectos conjuntos de investigación.

La corresponsal remarcó que el Brexit también significó pérdidas para Europa. "De alguna manera hubo también una pérdida de parte de Europa con el Brexit", planteó.

El debate por la distribución de los migrantes

Otro de los temas abordados fue la política migratoria impulsada en Reino Unido. La propuesta busca evitar que quienes esperan obtener el estatus de refugiados sean concentrados exclusivamente en las zonas de mayor pobreza.

La iniciativa apunta a distribuir de manera más equilibrada a los migrantes entre distintas áreas del país. "No tenemos que poner a los migrantes en casi guetos en las zonas de más pobreza dentro de Inglaterra", se planteó durante el análisis.

La medida genera controversia entre sectores de la sociedad británica, especialmente por el temor de algunos propietarios a que la presencia de migrantes afecte el valor de sus viviendas.

Pobreza, guetos y seguridad: las preocupaciones del debate

La discusión también está vinculada con la concentración de población migrante en determinados barrios. Según el planteo realizado en el programa, la intención es evitar que la pobreza y la segregación territorial terminen profundizando otros problemas sociales.

La corresponsal señaló que la concentración en zonas vulnerables puede exponer a quienes llegan al país a contextos atravesados por la pobreza y la delincuencia. Por eso, consideró que una distribución más equilibrada podría evitar la formación de guetos.

En ese sentido, diferenció los conceptos de multiculturalismo y una integración con mayor interacción entre comunidades. "Hay ciudades que uno va, donde yo digo, me siento, ¿qué pasa? Hay algo raro", describió al referirse a localidades donde existe una menor diversidad visible.

La diversidad de Londres frente a otras regiones

La experiencia de vivir en Londres también aparece como referencia para comprender las diferencias dentro del Reino Unido. La capital presenta una diversidad cultural y étnica que contrasta con algunas zonas del país.

La corresponsal señaló que en otras regiones la composición de la población puede ser mucho más homogénea. "Y viviendo en Londres te acostumbras a que hay de todos los colores", sostuvo.

El debate sobre la migración, la distribución territorial y la relación con Europa se desarrolla así en paralelo a una crisis agrícola marcada por la sequía y las nuevas olas de calor.