Presidente de IDEA: “Defendemos a Paolo Rocca y a Madanes Quintanilla”

En medio de las recientes críticas del Gobierno a los líderes de las principales empresas industriales del país, Santiago Mignone, presidente de IDEA y de Price Waterhouse, aseguró que “a nosotros no nos gusta, y nunca nos gustó, que se mezcle la política con el sector privado” y que “defendemos a los empresarios, cualquiera sea su nombre, denominación e importancia en la línea”. El directivo subrayó que los ataques públicos a figuras como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla son “injustos” y reafirmó la necesidad de separar la política de la defensa de la dignidad de los empresarios. Aún así, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostuvo: "Nosotros abrazamos una cantidad de medidas que el gobierno ha lanzado porque creemos que, a pesar del esfuerzo que va a llevar, el resultado final va a ser mejor que de donde salimos.

Santiago Mignone es un contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA: Es el actual presidente de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, designado en abril de 2024, integrando el directorio de la entidad desde el año 2015. Además de presidir IDEA, es socio y coordinador de PWC Argentina, empresa líder de la industria de servicios financieros.

Se está llevando adelante el Argentina Week en Nueva York, en la búsqueda de inversiones para la Argentina, me gustaría primero un balance suyo de cómo percibe la economía actual y estos dos años de mirada en términos económicos.

Lo más destacable de estos 2 años es, en primer lugar, la política de equilibrio fiscal y la búsqueda de la baja de inflación, con la intención firme de estabilizar las variables económicas, proceso de estabilización en el cual todavía estamos inmersos. Pero diría que, como destacable, eso es la política de desregulación, de desburocratización del Estado, que afixaba a la actividad privada, sobre todo a las más vulnerables, que son las pequeñas y medianas empresas.

Con lo cual me parece que en eso el gobierno ha acertado, que es un poco lo que demandaba la ciudadanía, que de alguna manera lo reafirmó en la última elección. Proceso que todavía estamos inmersos y probablemente en el inicio de un proceso de transformación que no va a ser libre de tensiones, seguramente.

¿Cómo proyecta este año usted?

Hoy la actividad económica está en una suerte de meseta, pero con un moderado optimismo basado en la estabilización de las variables, sobre todo en la posibilidad de baja de riesgo país, que lo que posibilitaría es ya una estabilización de la tasa doméstica de interés, y eso permitiría reactivar el crédito y, consecuentemente, la economía. Suena medio técnico, pero tenemos algún optimismo en que eso, sumado a la continuidad de la desregulación, permita recuperar el crecimiento.

¿Qué importancia le asigna, tanto para este año como para los siguientes, a la reforma laboral como consecuencia concreta de dinamizador de la economía?

Es una muy buena reforma, porque lo que brinda esta reforma principalmente es certidumbre, porque capta y toma como norma jurisprudencia mayoritaria que ya se venía aplicando, o usos de empresas que también se venían aplicando, generalmente en beneficio de la flexibilidad laboral para el empleado. Lo que creemos que brinda es certidumbre, y como tal es buena en términos del momento de la decisión entre tomar un empleado o no. Entonces facilita esa decisión.

Luego, para el crecimiento del empleo, por supuesto, necesitamos también el crecimiento de la economía, o sea, sin demanda laboral, por más oferta que haya, esto no va a ser por sí solo, pero sí es un paso positivo en términos de permitir facilitar la decisión de tomar un empleado.

Dado que Price Waterhouse audita parte importante de las principales empresas argentinas, ¿qué indican los balances respecto de los resultados de 2025?

Hoy la economía lo que está es reaccionando en distintos sectores de distinta manera, digamos. En los últimos, durante el plan de estabilización, tenemos sectores como el minero, la energía, que están trabajando muy bien; la economía y el conocimiento, donde la ventaja competitiva de Argentina es natural. Los precios de intercambio son buenos, y eso hace que esas industrias se muevan, y de alguna manera explican el crecimiento de la economía.

Luego hay sectores como el consumo, la construcción, donde la baja de inflación erosiona los márgenes, porque en inflación, por supuesto, se ocultan todas las ineficiencias: uno aumenta los precios sin demasiada diferencia competitiva. Cuando baja la inflación, y además se cubre en la determinación de los precios, obviamente bajan los márgenes y además la actividad se encuentra más detenida, con lo cual ahí tenés un tema de rentabilidad un poco más peleada. También con diferencias entre los distintos sectores. Pero, que en consumo, construcción y algunas industrias, ahí sí se muestran balances un poco con menor rentabilidad.

La gran diferencia que sí se observa en el balance es que hoy los resultados que generan las operaciones se generan por la producción o por la venta de los productos, o sea, por el core del business. La principal explicación de los resultados eran resultados financieros. De manera que hoy el resultado de la compañía como resultado financiero ha bajado a niveles mucho más racionales de lo que eran; con lo cual es más relevante hoy trabajar en la eficiencia y la productividad de la empresa que en la dinámica financiera de saber si le ganamos a la devaluación o si le ganamos a la tasa de interés.

Y para 2026, ¿cuál son sus proyecciones en función de las conversaciones que tienen con sus clientes?

Hay un optimismo en relación con la posibilidad de que el riesgo país baje, y eso permita salir a emitir deuda y capital en el exterior y, de esa manera, empezar a fondear una nueva etapa de crecimiento. En 2024, cuando el gobierno nacional dejó de competir en la toma de crédito de los bancos, los bancos que le prestaban solo al sector público empezaron a prestar al sector privado; ese crédito al sector privado generó la etapa de crecimiento que se dio entre el 24 y mediados del 25. Lo mismo debería suceder en la medida que el riesgo país baje, porque ese crédito que las compañías privadas pueden salir a buscar al exterior financiaría una nueva etapa de crecimiento.

El foro empresario más importante de la Argentina tuvo un momento controversial. Creo que fue en 2007 o 2008, cuando presidía el foro Alfredo Coto, se anunció que la inflación podía ser del 12% anual. Pasaba del 6 al 12% anual, y allí el presidente de aquel entonces, Néstor Kirchner, salió como una furia a atacar a Alfredo Coto, amenazándolo con lo que era un eslogan de su publicidad: "Yo te conozco." En aquel momento la defensa de los empresarios fue frágil, podríamos decir.

Recientemente, el presidente atacó con nombre a dos de los empresarios industriales más importantes de la Argentina: al dueño de Techint, Paolo Rocca, y al de Aluar, Madanes Quintanilla. Me gustaría su visión respecto de cuál debería ser el rol de las corporaciones empresarias en la defensa de la dignidad de los empresarios y si encuentra algún punto de comparación con aquel ataque a Alfredo Coto y estos empresarios industrialistas.

A nosotros no nos gusta y nunca nos gustó que se mezcle la política con el sector privado, y mucho menos que se hable sobre el honor y las personas de un modo público, y en justificación de políticas. Nosotros siempre hemos sido partidarios del diálogo. Los empresarios no ponemos las reglas del juego, con lo cual acusaciones en relación al comportamiento empresario en reglas de juego que están impuestas por el sector público no nos parecen justas. Con lo cual defendemos, sin duda, a los empresarios, cualquiera sea su nombre, denominación e importancia en la línea. En este caso, por supuesto, defendemos a Paolo Rocca y a Javier Madanes, porque creemos que es injusto su nombramiento público.

¿Cómo será la IDEA de este año? ¿Cómo lo imagina?

Nosotros queremos trabajar este año. Ya el año pasado empezamos a tomar una agenda que salga de la coyuntura de medidas económicas, como la búsqueda del equilibrio fiscal y la baja de impuestos y otras cosas que veníamos pidiendo o conversando en el pasado, y estamos yendo hacia una agenda de competitividad en la economía argentina, inserción en las cadenas mundiales y la búsqueda de mayor productividad dentro de las empresas.

Con lo cual, durante este año, lo que vamos a hacer es un análisis de qué pasó en el mundo, en otros países, en términos de procesos de estabilización y transformación, y qué factores comunes podemos encontrar. ¿Por qué? Porque queremos explicar que este tipo de procesos no es libre de tensiones. Lo que conversábamos recién es un poco foco de esas tensiones que se producen en estos tipos de procesos. Bueno, nosotros queremos explicar que estos procesos, que no son libres de tensiones, además requieren de algún esfuerzo de la sociedad que, por supuesto, lo está haciendo, y con mucha resiliencia. Pero al final del camino, todos resultaron en una posición mejor a la que iniciaron.

Con lo cual, nosotros abrazamos una cantidad de medidas que el gobierno ha lanzado, como la modernización laboral, el equilibrio fiscal, la pelea contra la inflación, porque creemos que, a pesar del esfuerzo que va a llevar, el resultado final, en la medida que se mantenga el rumbo, va a ser mejor que de donde salimos.

¿Y cuáles serían esos países testigos que van a utilizar?

Ahí están el ejemplo de Chile, de Australia, de Israel, de Irlanda y alguno más que no tengo en la memoria, pero que estamos analizando y estudiando.