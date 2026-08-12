Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple tras 30 años: cuándo y dónde será la histórica reunión

En un hecho que promete quedar marcado en los libros de historia de la música, Ritchie Blackmore se reunirá con Deep Purple sobre el escenario tras más de tres décadas de separación. El legendario guitarrista de 81 años confirmó que participará de un bis especial durante el concierto que la banda británica ofrecerá este miércoles 12 de agosto en el anfiteatro Northwell at Jones Beach Theater de Wantagh, en Long Island, Nueva York.

La sorpresiva noticia se dio a conocer durante una transmisión en vivo de Instagram que el propio fundador del grupo realizó junto a su esposa, Candice Night. En el vivo, el músico reveló que se contactó de forma personal con el vocalista Ian Gillan para proponerle la idea de sumar su guitarra en el cierre del show.

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Tras recibir el visto bueno de Gillan y del resto de los integrantes históricos (el bajista Roger Glover y el baterista Ian Paice), el equipo técnico del artista se trasladó al recinto para ajustar los detalles de la presentación.

El fin de una tregua de tres décadas y el reencuentro con Ian Gillan

La última actuación conjunta entre Blackmore y Deep Purple se remontaba a fines de 1993, en el marco de la gira de presentación del álbum The Battle Rages On..., cuando el guitarrista abandonó la agrupación en medio de fuertes tensiones y diferencias creativas con el cantante.

A lo largo de los años siguientes, el virtuoso músico centró su carrera en el folk medieval con su proyecto Blackmore's Night y breves presentaciones junto a Rainbow, mientras la banda continuó su ruta internacional incorporando a guitarristas como Steve Morse y, más recientemente, a Simon McBride.

La última actuación conjunta entre Blackmore y Deep Purple se remontaba a fines de 1993, en el marco de la gira de presentación del álbum The Battle Rages On...

El sorpresivo acercamiento se gestó por la cercanía del concierto con el domicilio actual de Blackmore en Nueva York, lo que motivó el mensaje a Gillan para tocar juntos un tema "por los viejos tiempos".

A pesar de la expectativa generada en la escena del hard rock internacional, el propio músico apeló a su característico humor británico para reconocer la calidad técnica de McBride, el actual guitarrista de la banda, asegurando que espera estar a la altura del despliegue sonoro en lo que promete ser la noche más emotiva del año para los fanáticos de la banda.

Un legado inmortal que vuelve a unir a las leyendas del hard rock

La reunión sobre las tablas del Northwell at Jones Beach Theater representa mucho más que un guiño a la nostalgia; se trata del reencuentro entre los arquitectos fundamentales del sonido de Deep Purple.

Fue precisamente bajo la firma de Blackmore, Gillan, Glover, Lord y Paice que nacieron algunas de las composiciones más influyentes de la historia de la música popular, desde riffs imperecederos hasta pasajes de virtuosismo instrumental que sentaron las bases del heavy metal y el rock progresivo.

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Aunque el propio Blackmore aclaró que su participación se limitará a una sola canción durante los bises para no interferir en la dinámica actual del grupo, el gesto marca el cierre de un largo período de alejamiento entre las partes.

Para las miles de personas que se darán cita en Long Island y para la comunidad de fanáticos a nivel global, ver al icónico guitarrista compartir micrófono y escenario con Ian Gillan una vez más simboliza la reconciliación definitiva de una de las duplas creativas más decisivas del siglo XX.

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