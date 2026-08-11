El 11 de agosto de 1959 nació en la ciudad de Buenos Aires Gustavo Adrián Cerati, una de las figuras más influyentes, vanguardistas y talentosas en la historia de la música popular hispanoamericana.

Con una sensibilidad estética refinada, un dominio virtuoso de la guitarra y un olfato melódico sin igual, Cerati lideró junto a Zeta Bosio y Charly Alberti el trío Soda Stereo, una agrupación que rápidamente trascendió la escena del underground porteño para convertirse en la nave insignia del rock en español.

Aunque la banda ya cosechaba éxitos en la Argentina con sus primeros trabajos discográficos, la consagración continental de la figura de Cerati tuvo un catalizador indiscutido en la noche del 14 de febrero de 1987 durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

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Aquella histórica jornada en la mítica Quinta Vergara chilena desató una histeria colectiva sin precedentes en la región. Ante un público enfervorizado que colmó las tribunas y coreó cada uno de los acordes de canciones como Nada personal y Cuando pase el temblor, Soda Stereo no solo se alzó con todas los antorchas y trofeos del certamen, sino que dio nacimiento formal al fenómeno mediático y cultural bautizado por la prensa de la época como la "Sodamanía".

Cerati, con su estética pospunk, su presencia escénica magnética y una voz versátil, se transformó de inmediato en el referente de toda una juventud latinoamericana que encontraba en su propuesta un sonido moderno, bailable y a la altura de las grandes producciones anglosajonas.

La exportación del rock en español a escala panamericana

El impacto del triunfo en Chile funcionó como la punta de lanza de una expansión territorial inédita para un grupo de rock en habla hispana. A partir de esa presentación épica, la banda emprendió extensas e intensas giras por Perú, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos, abriendo un mercado internacional que hasta entonces parecía inaccesible para la música producida en Sudamérica.

La consagración continental de la figura de Cerati tuvo un catalizador indiscutido en la noche del 14 de febrero de 1987 durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar

La visión artística de Gustavo Cerati fue el motor de ese cruce de fronteras: lejos de acomodarse en la fórmula del éxito comercial, el guitarrista y compositor empujó constantemente al grupo hacia nuevos horizontes sonoros, evolucionando del pop directo inicial hacia la densidad poética y las guitarras distorsionadas de álbumes clave como Canción Animal.

La gira de Viña del Mar y el posterior recorrido por las principales capitales del continente sentaron un precedente fundamental para la industria discográfica regional. Por primera vez, estadios enteros de América Latina se llenaban para cantar rock cantado en su propio idioma, uniendo a países con identidades culturales diversas bajo un mismo pulso generacional conducido por la batuta del músico argentino.

El legado imperecedero de un referente sin fronteras

La huella dejada por Gustavo Cerati en la cultura popular trasciende el tiempo, las modas y los formatos. Tras la disolución de la banda en 1997 y el posterior desarrollo de una brillante carrera en solitario marcada por la sofisticación y la búsqueda electrónica, su obra permanece como el estándar más alto de la música en nuestro idioma.

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A casi siete décadas de su nacimiento, la imagen de Cerati frente a las multitudes de Viña del Mar en 1987 sintetiza el momento en que un joven compositor de Buenos Aires decidió derribar los límites geográficos de su arte.

Su capacidad para conectar con el inconsciente colectivo de todo un continente consagró a su figura como el arquitecto definitivo del rock en español, dejando un legado sonoro que continúa latiendo en cada rincón de América Latina.

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