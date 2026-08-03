Sudor, histeria y rock en The Cavern Club: la última noche de The Beatles en el sótano de Liverpool

El 3 de agosto de 1963, el número 10 de Mathew Street, en el centro de Liverpool, fue el escenario de un quiebre definitivo en la historia de la música moderna. Esa noche, The Beatles ofrecieron su presentación número 292 y última en The Cavern Club, el legendario pub subterráneo cuya atmósfera húmeda y ruidosa había moldeado la identidad del grupo desde sus primeros días.

Para cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr bajaron los escalones hacia el cavernoso recinto esa calurosa jornada de agosto, el cuarteto ya no era solo una promesa local, sino un fenómeno nacional que amenazaba con desbordar cualquier escenario pequeño.

Londres abrirá el primer museo oficial de The Beatles en la histórica azotea de Savile Row

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La expectativa por el show desató una auténtica marea de fanáticos en los alrededores del club. Las entradas se agotaron en apenas unos minutos semanas antes y cientos de jóvenes se agolparon en la calle con la esperanza de conseguir un lugar o escuchar desde la vereda.

Dentro del sótano, el calor sofocante provocado por la multitud y la falta de ventilación provocó que la condensación goteara desde los arcos de ladrillo sobre los instrumentos y el equipo de amplificación, un inconveniente técnico habitual en el lugar pero que esa noche alcanzó niveles extremos.

Un recital marcado por los cortes de luz y el estallido de la masa

El concierto reflejó con fidelidad la vorágine de la incipiente "Beatlemanía". El entusiasmo desenfrenado del público ahogaba por momentos el sonido de las guitarras, mientras los gritos de las seguidoras resonaban en el espacio cerrado.

El 3 de agosto de 1963, The Beatles ofrecieron su presentación número 292 y última en The Cavern Club

A mitad de la actuación, la humedad acumulada provocó un cortocircuito en el sistema eléctrico del escenario, dejando a la banda a oscuras y sin sonido. Lejos de amedrentarse, John Lennon y Paul McCartney tomaron sus guitarras acústicas para improvisar versiones de canciones tradicionales como When the Saints Go Marching In, manteniendo entretenida a la multitud hasta que la luz regresó para el tramo final del espectáculo.

El repertorio de esa noche combinó los temas de su álbum debut, Please Please Me, con las enérgicas versiones de rock and roll y rhythm and blues que habían pulido durante sus extenuantes giras por Hamburgo y sus cientos de mediodías en el propio Cavern. Cada interpretación demostró la cohesión y la solvencia escénica alcanzada por cuatro músicos que habían pasado de cobrar unas pocas libras por fecha a liderar las listas de ventas de todo el Reino Unido.

El cierre de una era y el salto hacia la leyenda global

Al finalizar el show, los integrantes del grupo abandonaron el lugar custodiados por el personal de seguridad para evitar que la muchedumbre colapsara los accesos. Su mánager, Brian Epstein, era consciente de que la infraestructura del club ya no podía garantizar la seguridad de la banda ni la logística de sus producciones. The Cavern, que había sido la trinchera perfecta para ensayar, probar canciones y construir una comunidad de seguidores leales, le había quedado definitivamente chica al grupo.

El vínculo de The Beatles con Argentina: una historia que marcó al rock nacional para siempre

Aquella presentación del 3 de agosto de 1963 marcó el fin de la etapa formativa de The Beatles y el inicio formal de su dominación planetaria. Días después, la banda iniciaría su gira por estadios y teatros internacionales que desembocaría, meses más tarde, en la histórica conquista del mercado estadounidense. Sin embargo, la memoria de aquella noche de sudor, distorsión y electricidad en el sótano de Liverpool permanece como el último testimonio directo del grupo en el íntimo ecosistema que lo vio nacer.

API