Especial San Martín en pantalla: películas y documentales para ver en el fin de semana largo

El próximo fin de semana largo es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y es una muy buena oportunidad para repasar la trayectoria del máximo prócer argentino a través de alguna producción audiovisual.

Diversas películas y documentales presentadas en cine y en la televisión nacional abordaron los momentos clave de su gesta libertadora, desde su llegada a Buenos Aires y el cruce de los Andes hasta su rol político y posterior exilio en Europa.

San Martín y la independencia del Perú, su hora más gloriosa

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Varias de estas producciones se encuentran disponibles de manera libre y gratuita en plataformas de streaming como CINE.AR PLAY y YouTube. A continuación, cinco títulos recomendados para conocer más a fondo la figura del Padre de la Patria:

El santo de la espada (1970)

Dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por Alfredo Alcón, Evangelina Salazar y Héctor Alterio, esta icónica superproducción histórica constituyó el primer gran largometraje dedicado íntegramente a la figura de San Martín.

Basada en la obra homónima de Ricardo Rojas con guion de Beatriz Guido y Luis Pico Estrada, la trama abarca desde el regreso del prócer a Buenos Aires en 1812 para organizar el cuerpo de Granaderos hasta su partida definitiva al exilio. El filme se puede disfrutar sin costo a través de la plataforma YouTube.

El exilio de San Martín (2006)

Este documental bajo la dirección de Alejandro Vélez profundiza en la etapa menos explorada de la vida del Libertador:

El exilio de San Martín profundiza sus años en Europa tras retirarse de la escena política y militar sudamericana

Con las actuaciones de Alfredo Alcón y Alberto Ivern junto al testimonio de historiadores internacionales, el metraje aborda el reconocimiento que San Martín cosechó en Francia frente al olvido progresivo que atravesaba en su país natal. La producción se encuentra disponible dentro del catálogo de CINE.AR PLAY.

San Martín, el combate de San Lorenzo (2008)

Bajo la dirección de Leandro Ipiña y con la actuación de Damián Canduci, este documental se centra en el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo ocurrido el 3 de febrero de 1813 en las costas del río Paraná, en Santa Fe.

El material repasa la importancia estratégica del único enfrentamiento militar librado por San Martín en el actual territorio argentino y se encuentra disponible para su visualización en CINE.AR PLAY.

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Revolución. El cruce de los Andes (2010)

Esta ambiciosa película histórica, también dirigida por Leandro Ipiña y protagonizada por Rodrigo de la Serna, reconstruye la épica preparación e inicio de la travesía cordillerana en 1817.

A través de la mirada de un joven escribiente del ejército, la historia plasma la complejidad logística, el liderazgo de San Martín y las adversidades climáticas superadas para lograr la independencia de Chile y Perú. La cinta puede verse a través de CINE.AR PLAY.

El encuentro de Guayaquil (2016)

Dirigida por Nicolás Capelli y protagonizada por Pablo Echarri como San Martín y Anderson Ballesteros como Simón Bolívar, la película aborda la célebre y misteriosa reunión a puertas cerradas mantenida por ambos líderes en julio de 1822.

La trama entrelaza discusiones políticas, contextos históricos y aspectos personales para explicar las razones que llevaron al prócer argentino a ceder el mando de la campaña libertadora. El filme se encuentra disponible de forma gratuita en YouTube.

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