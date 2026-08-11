La película "Los Creyentes" protagonizada por José Coronado lleva 13 millones de reproducciones en Netflix

El inquietante thriller psicológico español, Los Creyentes marcó un hito y se convirtió en el título más visto en Netflix a nivel global tras acumular más de 13 de millones de reproducciones en sus primeras semanas en el catálogo de la plataforma. La historia sigue a Ruth, una mujer joven que debe regresar al hogar familiar tras la repentina y sospechosa muerte de su madre en un presunto accidente doméstico.

La tensión escala rápidamente cuando las dudas sobre la verdadera causa del fallecimiento de su mamá llevan a la protagonista a sospechar que su propio padre podría estar ocultando un oscuro crimen.

Que ver el fin de semana en Netflix: Los Creyentes, un absorbente thriller español de 107 minutos

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El film español logró posicionarse en el Top 10 en decenas de países. La trama aborda temas contemporáneos como las teorías de conspiración y el quiebre de las relaciones familiares en la era de las “fake news”.

En el marco del lanzamiento a nivel mundial y tras la recepción del público, el reconocido actor madrileño José Coronado analizó la complejidad psicológica de su papel y la relevancia que cobra la historia en la sociedad actual.

José Coronado:“Las conspiraciones parecen ser inherentes al ser humano en los tiempos que corren”

El reconocido intérprete español José Coronado se refirió a la historia que narra Los Creyentes y sostuvo que “las conspiraciones parecen ser inherentes al ser humano en los tiempos que corren. No son solo historias de gente con mucho tiempo libre o ganas de sentirse especial; hay un colectivo enorme de personas que simplemente cree lo que quiere creer y termina atrapado en su propia imaginación”.

Los creyentes: el nuevo thriller español de José Coronado que promete atrapar a los suscriptores de Netflix



El actor protagónico del éxito de Netflix se mete en la piel de Martin, el padre de Ruth y viudo de su esposa en circunstancias pocos claras, quien tras su deceso mutó hacia una versión irreconocible de su personalidad, aislado y asborbido por ideas conspirativas, que acusan a las grandes corporaciones de desapariciones de niños de la comunidad.

José Coronado en su papel de Martin en Los Creyentes

En relación con ello, Coronado destacó: “Nos interesaba explorar cómo el duelo y el aislamiento pueden convertir a una persona buena en alguien hostil e inalcanzable para sus seres queridos”.

“Fue un trabajo de miradas y contención, donde la desconfianza mutua con el personaje de Stéphanie sostiene toda la tensión dramática”, contó la figura del cine español.

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El largometraje fue rodado en diferentes localizaciones de Asturias, Madrid y Berlín, escenarios que contribuyen a reforzar la atmósfera inquietante de la historia y el tono oscuro que caracteriza a la película.

Reparto y tráiler oficial de Los creyentes

El reparto de Los Creyentes está encabezado por José Coronado (Entrevías), que interpreta a Martín, y Stéphanie Magnin (La fiera), en el papel de Ruth. Junto a ellos aparecen Fanny Gautier (Olympo), Alberto Olmo (Mala influencia) y Olaya López (The Road Trip), entre otros.

PM / EM