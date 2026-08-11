La visita de Rosalía a la Argentina combinó momentos de máxima tensión, disculpas públicas sobre el escenario, un fuerte agradecimiento que despertó reclamos de fanáticos de otros países de la región y hasta un detalle económico que generó todo tipo de especulaciones. Antes de irse, la cantante española compartió un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Gracias, Argentina”, acompañado por una serie de fotos de sus días.

Aun de esta manera, el posteo abrió un frente de reclamos de los fanáticos de Chile y Colombia, quienes cuestionaron que Rosalía no hubiera realizado una publicación similar después de su paso por esos países.

Después, la cantante había estado primero en Bogotá, donde ofreció dos conciertos el 16 y 18 de julio, y luego llegó a Santiago de Chile para presentarse los días 24, 25, 27 y 29 de julio, antes de desembarcar en Buenos Aires, donde realizó cuatro shows en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

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“Chile te ama y no te funa… pero tú igual decidiste dar explicaciones a los argentinos”, escribió una usuaria. Otros comentarios fueron todavía más directos: “Ah pesada, no subiste nada de Chile” y “¡En Colombia no hicimos lo suficiente pa que hiciera un post!”.

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En su primera noche en el Movistar Arena, la cantante decidió hablar personalmente sobre el reposteo en TikTok de un video relacionado con la canción “La Perla”, de Mia Khalifa, que incluía burlas hacia la Argentina y a los jugadores del seleccionado albiceleste después de la final del Mundial 2026.

Su gesto provocó críticas y hasta pedidos de algunos usuarios para que se devolvieran las entradas de sus conciertos. Rosalía ya había ofrecido disculpas públicamente, pero decidió volver sobre el tema.

Con el estadio lleno, la artista explicó que había compartido el contenido sin detenerse demasiado a mirarlo y reconoció el error. “Madre mía qué lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí”, contó desde el escenario.

El agradecimiento de Rosalía hacia la Argentina llegó después de una situación que había generado fuertes críticas entre sus seguidores argentinos

Después fue todavía más directa: “Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido”. También buscó explicar por qué la Argentina ocupa un lugar especial en su carrera.

“Argentina es el lugar que me guió donde estoy hoy”

La cantante recordó que su relación con el país comenzó en 2019, cuando llegó por primera vez para presentarse en Lollapalooza Argentina, en los primeros años de su carrera.

Ante el público del Movistar Arena, recordó aquella experiencia y la cantidad de personas que había visto cantar sus canciones. “Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí en Lollapalooza”, relató.

Para Rosalía, aquella presentación tuvo un significado especial porque fue una de las primeras veces que sintió que su música había conseguido trascender las fronteras de España. “Nunca me olvidaré la sensación de, de alguna manera, de ‘you made it’, ¿sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de mi país”, recordó.

Desde ahí llegó el mensaje central de su discurso, con el que intentó despejar cualquier duda sobre sus sentimientos hacia la Argentina. “¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado donde estoy hoy”, expresó.

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Y agregó una de las frases más contundentes de aquella noche: “Mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día”.

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La declaración fue recibida con una ovación por parte del público. Rosalía también volvió a elogiar a sus seguidores argentinos y aseguró que siempre los consideró uno de los mejores públicos del mundo. “Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra”, afirmó.

MV / EM