El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por temporal que azotará a más de diez provincias

El cierre del fin de semana largo dará paso a una semana sumamente compleja en materia climática en la Argentina, caracterizada por la simultaneidad de eventos meteorológicos de gran intensidad.

Según la información publicada por el sitio especializado Meteored, el mapa nacional enfrentará precipitaciones que superarán los 100 milímetros acumulados, rachas de viento de hasta 130 km/h y acumulaciones que podrían alcanzar hasta un metro de nieve en sectores cordilleranos.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas múltiples alertas oficiales que abarcan al Litoral, la región cuyana, el Noroeste argentino (NOA) y el extremo sur del país. Salvo la Patagonia central, que presenta condiciones de mayor estabilidad relativa, las provincias afectadas por este dinámico sistema frontal deberán extremar los caudales de precaución.

En el área cordillerana de Mendoza y San Juan, la presencia de un sistema de mal tiempo dejará valores nevosos extraordinarios que podrían sobrepasar el metro de altura en las cotas más altas. Asimismo, se emitieron avisos de alerta naranja por nevadas para el centro y sur mendocino, estimando que para la jornada del martes el fenómeno alcance sectores bajos con más de 30 centímetros acumulados.

Paralelamente, la combinación de intensas nevadas y viento blanco continuará bloqueando el tránsito en los pasos fronterizos trasandinos, donde decenas de transportistas permanecen varados.

Alerta amarilla por nevadas e intensas lluvias

Hacia la franja occidental del NOA, el panorama se completa con la vigencia de advertencias por viento Zonda, cuyas velocidades promedio treparán a los 70 km/h con ráfagas puntuales de hasta 130 km/h, una condición adversa que se prolongará al menos hasta el día martes.

En contraposición a la aridez precordillerana, el centro y este de la región del Litoral experimentará una secuencia prolongada de tormentas fuertes. Las precipitaciones acumuladas podrían superar los 100 mm a lo largo de la semana, impactando especialmente sobre el este de la provincia de Entre Ríos con probable caída de granizo.

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Por su parte, las provincias del Noreste argentino (NEA) mostrarán un marcado contraste térmico con respecto a las regiones adyacentes. La masa de aire cálido instalada sobre esa zona empujará los termómetros hasta marcar máximas de 32 °C en el inicio de la semana.

Hacia el extremo austral, todo el oeste de la provincia de Santa Cruz permanece bajo alerta debido al impacto de un marcado frío extremo, con marcas térmicas mínimas que se ubicarán en torno a los -7 °C. De acuerdo con los reportes oficiales, este escenario helado mantendrá su predominio al menos hasta el día lunes.