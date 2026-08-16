Hawái en alerta tras el paso del ciclón Lala: destrozos, miles de cortes de luz y un fallecido

El archipiélago de Hawái comenzó a evaluar los daños causados por el paso del huracán Lala, el cual se debilitó este domingo a tormenta tropical tras rozar la costa sur de Isla Grande. A pesar de que el vórtice del ciclón no llegó a tocar tierra de manera directa, sus potentes bandas nubosas descargaron intensas precipitaciones con acumulados de hasta 33 centímetros de lluvia y ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora, dejando un saldo de al menos una persona fallecida y severos destrozos en la infraestructura local.

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El impacto del temporal afectó de forma directa a los servicios esenciales del estado. El gobernador Josh Green confirmó la ocurrencia de cortes en el suministro eléctrico que afectaron a cerca de 60.000 hogares por la caída de postes y ramas, mientras que tres hospitales sufrieron interrupciones en la red de media tensión, debiendo operar mediante generadores auxiliares de emergencia. La víctima fatal se registró en la noche durante un siniestro vial provocado por las adversas condiciones climáticas y la nula visibilidad en las rutas.

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Alertas vigentes por marejadas e inundaciones costeras

De acuerdo con el último reporte emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), los vientos máximos sostenidos del sistema registrarán una merma paulatina que continuará entre el domingo y el lunes. Sin embargo, el organismo advirtió que las precipitaciones intensas y las ráfagas severas persisten sobre Isla Grande y el condado de Maui, al tiempo que se prevé un paulatino deterioro de las condiciones meteorológicas en la isla de Oahu, donde se ubica la capital, Honolulú.

El gobernador Josh Green confirmó la ocurrencia de cortes en el suministro eléctrico que afectaron a cerca de 60.000 hogares por la caída de postes y ramas​

Los expertos alertaron además sobre el peligro que representa la combinación de la marejada ciclónica con la marea alta astronómica, un fenómeno que favorece el avance del mar sobre zonas costeras habitualmente secas.

Aunque la trayectoria proyectada indica que Lala se desplazará paulatinamente hacia el oeste internándose en mar abierto, los especialistas no descartan que el sistema pueda ganar nuevamente intensidad de huracán en los próximos días, por lo que las autoridades instaron a la población a mantener la máxima precaución ante el riesgo de deslaves por la saturación de los suelos.

Un evento poco frecuente potenciado por el fenómeno de El Niño

La presencia y cercanía de un ciclón de esta magnitud constituye una anomalía histórica para Hawái, donde solo dos huracanes han tocado tierra desde 1950 y ninguno lo ha hecho de forma directa desde 1992.

Los meteorólogos explican que este incremento atípico en la actividad ciclónica del Pacífico central responde a la influencia del fenómeno de El Niño, un patrón climático que eleva la temperatura de las aguas oceánicas y potencia la formación de tormentas en esta cuenca.

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Este contexto térmico altera las dinámicas habituales, incrementando el desarrollo de sistemas en el Pacífico mientras reduce la actividad en el Atlántico. Con una previsión oficial de entre 5 y 13 tormentas tropicales para la actual temporada que se extiende hasta el 30 de noviembre, el paso de Lala reaviva la atención de la comunidad internacional sobre la variabilidad climática y sus efectos en áreas insulares vulnerables.

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