Lula arrancó en pie de guerra: "Invertiremos en defensa para que nadie invada este país para llevarse al presidente..."

La carrera presidencial en Brasil inició su camino final a las elecciones del domingo 4 de octubre de 2026, Y este domingo el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó un acto multitudinario en Vila Euclides, en São Bernardo do Campo, el lugar de las afueras de San Pablo donde se inició el PT, donde Lula encabezó huelgas a la dictadura cuando era dirigente sindical, abriendo el camino que lo llevaría al poder décadas más tarde. Ahora, en busca de su cuarto período en el poder donde prometió aumentar el presupuesto militar para evitar eventuales intervenciones extranjeras en el territorio nacional.

A sus 80 años, el líder del Partido de los Trabajadores formalizó el inicio de su octava contienda por la jefatura del Estado desde el histórico distrito sindical paulista, combinando la presentación de la fórmula oficialista con un duro posicionamiento en materia de soberanía.

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En ese marco, el jefe de Estado argumentó la urgencia de fortalecer la industria bélica y advirtió: “Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”.

El mensaje del mandatario, interpretado en el ámbito político como una referencia explícita a la operación militar desplegada por Estados Unidos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, marcó un giro en la estrategia discursiva del bloque progresista.

Durante la actividad, que reunió a los partidos aliados PSB, PSOL, PDT, PCdoB, Partido Verde y Rede, el postulante llamó a la militancia de izquierda a dejar de considerar la agenda de seguridad exterior como una materia prioritaria secundaria.

“Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa”, sostuvo ante la concurrencia. A la vez, cuestionó los déficits tecnológicos del sector al sostener: “¿Cómo es posible que un país del tamaño de Brasil no tenga una fábrica de drones?”, tras señalar que “hay demasiada gente invadiendo nuestro territorio, y esto se acabará”.

Junto con el anuncio de resguardar los recursos minerales estratégicos del país ante los intereses de las potencias globales, el acto sirvió para consolidar la candidatura del actual vicepresidente Geraldo Alckmin como compañero de fórmula de cara a las elecciones de octubre.

En el mismo pronunciamiento, ratificó la necesidad de defender las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo ante el avance normativo del Congreso sobre competencias como la creación de instituciones universitarias o la designación de integrantes del Supremo Tribunal Federal.

La contienda electoral ubica a Lula da Silva en competencia directa con el senador Flávio Bolsonaro, postulante proclamado por el Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. De acuerdo con el último sondeo de la consultora Datafolha, el candidato del PT lidera la intención de voto con el 40% frente al 32% del dirigente opositor de cara a la primera vuelta.

En el escenario de un eventual balotaje, las mediciones proyectan un 48% para el oficialismo y un 43% para el legislador, en una campaña donde la oposición centrará sus cuestionamientos en la desaceleración económica, las elevadas tasas de interés, el déficit fiscal y las derivaciones judiciales de las investigaciones sobre el entorno familiar del mandatario.