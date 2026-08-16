Luego del grave terremoto que azotó la parte occidental de Colombia durante los últimos días, el presidente Abelardo De La Espriella habló este sábado con su par de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le solicitó una suspensión de los "altos aranceles" impuestos a los productos colombianos para colaborar con la recuperación económica del país.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano explicó que dialogó durante unos diez minutos con Trump, a quien le agradeció "toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia" que dejo casi 300 muertos.

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De la Espriella indicó que el mandatario estadounidense "también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas" y agregó: "Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé".

"También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", profundizó el mandatario colombiano en su publicación.

El presidente de Colombia afirmó que "la conversación fue muy amigable y cordial", que "Trump fue supremamente cálido" y detalló: "Manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia".

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"Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación. ¡Firme por la Patria!", concluyó el mandatario colombiano, quien ha dialogado con distintos líderes regionales e internacionales luego de la tragedia que afectó a su país.

La conversación tuvo lugar luego de que Colombia autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en el marco de la lucha contra el narcotráfico y permitiendo el ingreso de una coalición antidrogas liderada por Trump, el Escudo de las Américas.

En este acercamiento entre ambos países, incluso antes del terremoto, el Departamento de Estado norteamericano habría anunciado el envío de 1.000 millones de dólares para invertir en materia de seguridad en Colombia como un apoyo al cambio de gobierno que fue asumido por De la Espriella el pasado 7 de agosto.

AS / EM