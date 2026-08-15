Cachanosky advirtió sobre la apertura de créditos en dólares para empresas: "Me hace acordar al 2001"

El economista Roberto Cachanosky advirtió sobre la medida del gobierno nacional de que los bancos puedan prestar dólares a empresas que no los generen.

“Lo escucho a Caputo con prestar en dólares a las empresas que tiene que transformarlos en dólares y me hace acordar al 2001”, afirmó en la red social “X”.

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Préstamos en dólares a empresas

“Como liberal no me opongo a que los bancos le presten dólares a empresas que tienen ingresos en pesos. Cada uno es responsable de lo que hace”, explicó el analista económico.

“En lo que no estoy de acuerdo es en que el tomador del préstamo esté obligado a vender los dólares en el MULC”, aclaró.

“Eso suena a que el gobierno induce a empresas privadas a tomar préstamos en dólares para que los vendan en el MULC y mantener el atraso cambiario usando los ahorros de la gente”, aseguró Cachanosky.

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Advertencia de Cachanosky

Además señaló que “el día que el tipo de cambio se acomode del atraso que está haciendo el gobierno, la empresa no va a poder pagar la deuda en dólares, como ya ocurrió en 2001”.

Y luego concluyó: “El que depositó dólares en los bancos va a tener problemas para recuperar sus ahorros, porque van a ser sus ahorros los que van a ser prestados a empresas descalzadas en sus monedas”.

El gobierno aseguró que habrá límites, ya que los bancos podrán destinar a estos créditos hasta el 15% de sus depósitos en dólares, entre otras restricciones.