Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia y encendió la alerta por tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la región de Flores, en el este de Indonesia, y las autoridades emitieron una alerta por posible tsunami. El movimiento se registró a las 5:58 de la madrugada, hora local, frente a la costa norte de la isla.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que aumenta el potencial de impacto en la zona.
El terremoto fue seguido por dos fuertes réplicas, de magnitudes 5,6 y 5,9, en la misma región. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el movimiento genere olas de tsunami.
Indonesia se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que atraviesa buena parte del océano Pacífico y el sudeste asiático.
Por el momento, las primeras informaciones sobre el sismo no precisaron un número de víctimas ni la magnitud de los daños.
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