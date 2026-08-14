viernes 14 de agosto de 2026
INTERNACIONAL
EMERGENCIA EN EL SUDESTE ASIÁTICO

Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia y encendió la alerta por tsunami

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió la isla de Flores y las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de un tsunami.

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Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la región de Flores, en el este de Indonesia, y las autoridades emitieron una alerta por posible tsunami. El movimiento se registró a las 5:58 de la madrugada, hora local, frente a la costa norte de la isla.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, a una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que aumenta el potencial de impacto en la zona.

El terremoto fue seguido por dos fuertes réplicas, de magnitudes 5,6 y 5,9, en la misma región. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el movimiento genere olas de tsunami.

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Indonesia se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que atraviesa buena parte del océano Pacífico y el sudeste asiático.

Por el momento, las primeras informaciones sobre el sismo no precisaron un número de víctimas ni la magnitud de los daños.

Noticia en desarrollo.

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