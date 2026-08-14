Se conocieron nuevos videos que probarían que la mansión de Cirio e Insaurralde fue limpiada antes de que la Justicia la allanara

Se conocieron nuevos videos e imágenes en la causa sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, y su exmujer, la conductora, bailarina, empresaria y modelo Jesica Cirio.

Este material, que aún no fue sumado al expediente judicial, lo presentó la Fundación Apolo, organismo que encabeza Yamil Santoro, en formato digital el jueves y este viernes lo entregará en formato físico informó La Nación.

Los denunciantes explicaron que las imágenes muestran la mansión donde vivieron la exdiva de Telefe y el exjefe de Gabinete e incluyen metadatos que servirían para determinar cuándo fueron grabados los videos, lo que permitiría ver el inmueble y sus diferentes espacios “en un estado anterior a las modificaciones posteriores”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuente del video: cuenta de X de Jonatan Viale.

Para sintetizar: estas grabaciones permitirían comprobar que el inmueble habría sido “limpiado” antes del allanamiento que se le realizó el 24 de octubre de 2023.

Según la Agencia Noticias Argentinas, estos videos permiten observar diferentes ambientes de la propiedad con elementos que luego no fueron encontrados por las autoridades.

Una de las grabaciones muestra el vestidor de Cirio, donde pueden verse una inmensa cantidad de prendas, zapatillas, zapatos y un espacio destinado especialmente al maquillaje.

Yategate: Sofía Clerici fue sobreseída como "testaferro" de Insaurralde, pero los 600 mil dólares siguen en la Justicia

Otro registro permite ver el salón de juegos (playroom) y el gimnasio, con una mesa de pool profesional, juegos infantiles, máquinas Arcade, un flipper, una cinta para hacer running y toda clase de pesas.

Otro video muestra el cuarto destinado a los huéspedes, que cuenta con baño privado, y una habitación adicional más pequeña.

También aparece el living de la mansión, donde puede verse una pantalla gigante, varios sillones y una gran mesa con capacidad para 12 personas.

Fuente del video: cuenta de X de Jonatan Viale.

Cómo está la causa judicial Insaurralde-Cirio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y su exmujer Jesica Cirio se reactivó en julio pasado, tras la aparición pública de videos que muestran millones de dólares en bolsas y valijas dentro de un vestidor de su mansión.

Fuente: LN+

En ese contexto, el juez federal Luis Armella rechazó la detención preventiva pedida por el fiscal Sergio Mola, considerando que arrestar al exjefe de Gabinete y la modelo es una medida prematura.

Sin embargo, la expareja tiene prohibida la salida de Argentina y no pueden alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados; además, en caso de planificar una salida por más de 24 horas, deben solicitar una autorización previa al tribunal.

García Cuerva cuestionó a los políticos en la misa por San Cayetano: “Hablan de los pobres, pero no están cerca”

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la inhibición general de sus bienes. Esto incluye cuentas, vehículos y propiedades.