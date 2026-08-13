José Mayans: "Ayer fue un día importante: se acordó la unión del peronismo para ganar en 2027"

En un escenario político dominado por la fragmentación opositora y la profundización de la crisis socioeconómica, las principales espadas del peronismo protagonizaron un encuentro de alto voltaje político que marcó el inicio formal de su proceso de reunificación. Lo que comenzó como una convocatoria legislativa para coordinar la agenda parlamentaria frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo, derivó en una cumbre de casi cuatro horas entre gobernadores, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, orientada a trazar la estrategia hacia 2027.

En esta entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional y referente parlamentario del espacio, José Mayans, analiza las implicancias políticas de este cónclave y detalla los ejes del acuerdo alcanzado: el compromiso de no desdoblar comicios donde sea posible, la apertura a unas elecciones primarias competitivas "sin proscripciones internas", y el intento de construir un amplio frente transversal que sume tanto a dirigentes del centro republicano como a referentes de la izquierda.

Asimismo, Mayans advierte sobre el rápido desgaste de la gestión nacional frente a lo que define como una caída sostenida en los niveles de aprobación pública e insensibilidad hacia las provincias. En ese marco, analiza la interna del espacio oficialista y sus aliados, señalando que la propia Patricia Bullrich busca posicionarse como la heredera natural de ese sector en caso de que Javier Milei no consiga sostener su candidatura.

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José Mayans es un dirigente político que actualmente se desempeña como senador nacional por el Partido Justicialista por la provincia de Formosa. Asumió dicho cargo en el año 2001, siendo reelegido en 2005, 2011, 2017 y también en 2023. Previamente se desempeñó como diputado provincial en su provincia natal entre 1987 y 2001. Con 24 años, es el senador en ejercicio que más tiempo lleva en el cargo.

¿Cómo le va, José? Jorge Fontevecchia lo saluda. Bueno, cuéntenos qué pasó ayer. Muy bien, muy interesado y muy curioso en saber qué pasó allí. Usted estuvo con Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Nosotros estamos en contacto con todos los gobernadores, con Sergio, con Máximo y con Axel, sobre todo por los temas legislativos. Vos viste la última semana el tema de la extranjerización de tierras, el tema de barrios populares, el tema de... bueno, todo eso lo habíamos hablado en forma individual con cada uno. Y en cada momento cuando hablábamos, tanto Germán como yo les decíamos: "En algún momento tenemos que juntarnos". Bueno, vimos el momento de que estaban todos con ganas de juntarse. Al principio iba a ser una reunión de una hora que empezó a las 20 y terminó casi a las 24 horas. Fue una reunión muy linda, muy buena, amable. Se saludaron Máximo y Axel, se dieron la mano, se abrazaron. Ha sido un saludo cordial. Y bueno, después yo les agradecí a ellos por el acompañamiento que tuvimos la semana pasada en el Senado, y estuvimos hablando de la agenda legislativa que teníamos, en el tema presupuestario, en el tema zona fría, en el tema de las PASO. Y bueno, después habló cada uno. Habló Axel, hablaron todos los gobernadores, habló Máximo, habló Sergio. Cada uno teniendo la visión del país, las preocupaciones. En el caso de Axel, que explicó que se le debían casi 10.000 millones de dólares prácticamente en estos tres años, como dice: "No me deben a mí, le deben a la provincia". Esto afecta a la política pública de la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, en materia de los municipios. El Gobierno prácticamente no cumple. Aparte de... bueno, no te olvides que nosotros estuvimos sin presupuesto dos años y estaba vigente el presupuesto de 2023, donde había 2.700 obras que sacaron de un plumazo. Un gobierno que no hizo ni una cuadra de pavimento. Después también se cargaban entre ellos, porque le decían a un gobernador que le habían prometido, no sé si es el caso, pero una rotonda. Durante cada año le proponían tener una rotonda. Hay un incumplimiento con las provincias. La preocupación manifestada mucho por la deuda de las familias. En este momento, la morosidad también crece sobre el tema de los servicios. Bueno, una exposición que hizo cada uno, el caso de La Rioja mismo, que tuvo que emitir un bono. La insensibilidad total del Gobierno hacia las provincias, que es donde se recaban y donde se recuperan los recursos. Y bueno, fue una reunión buena. Y aparte de eso, obviamente, la idea es seguir trabajando juntos y ampliar el frente de trabajo,

Algo pasó, digo, porque usted hace un repaso de las cuestiones estrictamente legislativas, pero evidentemente el hecho político de que estuvieran todos juntos... ¿Cuánto hace que no están todos juntos? Digo, ¿más de dos años?

Y viste que... Yo estuve el lunes con Cristina. Estuvimos trabajando juntos por el tema legislativo, ella siempre está muy activa. Y le comenté el tema. Me dijo: "Me parece bien que se junten". Me comentó Máximo que están trabajando en eso y me parece bien: "Júntense", me dice, "y bueno, hay que preocuparse del problema de la gente". Hablamos de este tema de la morosidad, hablamos de la agenda legislativa, pero ella tenía conocimiento de que se iba a producir el encuentro. Dijo: "Está perfecto, me parece bien".

Está bien, pero más allá de que a ella le parezca que está perfecto y más allá de la agenda legislativa... que hay que cuidar a la gente; había que cuidar a la gente hoy, en 2023, en 2025. ¿Qué es lo que marca algo? Digo, algo que tiene un significado claramente de, bueno, el peronismo se va a unir. O sea, lo que están enviando como mensaje es: "El peronismo se va a unir".

Sí,sí. Aparte de eso, por ejemplo, el tema de las PASO. Ahí se habló claramente de que se presente... no sé, quiere presentarse Uñac, Manzur... bueno, los que se presenten sean bienvenidos y que haya una competencia sana de ideas, de ver cómo hacer para solucionar los problemas del gobierno de Milei, que son muy fuertes. Y, obviamente, que se considere como una especie de aporte, no un enemigo, a la persona que se presente como candidato. Esto fue un acuerdo también ahí: que se presente el que quiera, el que se sienta con ganas, porque de por sí ya es complejo presentarse como candidato a presidente, en un país que es vasto, hay que recorrerlo, hay que tener una idea clara. Ahora, sobre todo, tener en el equipo una idea de, digamos así, un frente común con otras fuerzas políticas. Porque estuvo también Zamora, Zamora de la Unión Cívica Radical, que también está hablando con otros gobernadores, con otros legisladores, para hacer también su aporte a esta causa que yo diría es nacional, ¿verdad? Porque lo de Milei es absolutamente antipatria. Así que todos los que se quieran sumar —no sé, Myriam, los que se quieran sumar—, estamos totalmente de acuerdo y abiertos a hacerlo.

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Eso es bien interesante. O sea, le ofrecerían a Myriam Bregman y a la izquierda que se sumen en unas eventuales PASO panperonistas.

A los que quieran sumarse a tener una visión absolutamente distinta de lo que está haciendo Milei, que ya a esta altura del campeonato... porque uno dice: bueno, el primer año, recién empieza; el segundo año, recién tiene un segundo año, todavía no tiene presupuesto, todavía no tiene mayoría. Pero con lo que hizo, con lo que está haciendo con la mayoría... Esta ley que mandó al Congreso, que es de una potencia de extranjerización del país y de endeudamiento de la gente, y de esquemas que se dedican directamente a la usura, que están... Y ahora con este nuevo proyecto, que se quieren quedar con el Banco Central, por las dudas de que se les caiga el Gobierno, es otra barbaridad total. Digo que vos lo entrevistaste a Pesce, que fue presidente del Banco Central, y él tiene una visión muy clara de la diferencia que hay entre la visión del Banco Central que quiere Milei... Y ahí se habló, porque también habló Massa. Sergio habló sobre el tema también, sobre el tema económico. Él tiene un equipo económico que sigue trabajando. También habló Axel por el tema de las provincias. Y bueno, la verdad que fue una reunión muy buena. Yo fui anotando los puntos también, por supuesto, de las preocupaciones de las provincias, que una síntesis se puede hacer también en el presupuesto nacional que viene. Que dentro de un mes se presenta en el Congreso, y que vamos a tallar ahí el tema del derecho que tienen las provincias, muchas cosas. El tema energético es una locura total. El tema energético, yo siempre te digo, en mi provincia pasó de pagar 1.000 millones en mayorista a pagar 16.000 millones, una transferencia impresionante. Aparte de eso, cómo golpea eso a la PyME, ¿verdad? Y Axel comentó ayer en la reunión que hay una empresa que fue a pedirle ayuda porque tiene 3.000 trabajadores en total, y que obviamente está duramente afectada por las políticas públicas de Milei, ¿verdad? Dice: "Todos los días pierdo una industria en la Provincia de Buenos Aires". Y expresó su preocupación por ese tema, ¿verdad?

Usted mencionó a Zamora, que bueno, ya de hecho ha integrado el Frente para la Victoria, el Frente de Todos. De hecho, su mujer, que también fue gobernadora de su provincia, fue presidenta provisional del Senado. Era quien reemplazaba a Cristina Kirchner en su momento cuando ella se ausentaba. Es decir, lo de Zamora no es una novedad a pesar del origen radical. Pero mencionó a Myriam, por Myriam Bregman.

Sí, Myriam es una luchadora importante dentro de la política argentina. Bien, por supuesto que...Habría que coordinar los puntos en los que coincidimos en cuanto a las políticas públicas con respecto, por supuesto, al sistema impositivo, recursos, con respecto al tema del presupuesto, con respecto al tema federal, del programa estratégico de desarrollo del país. Yo creo que se puede lograr una coincidencia en aspectos centrales, con todas las fuerzas políticas que ven distinto a la visión que tiene Milei, que habla de... Aparte, todo con títulos engañosos, como esto de la inviolabilidad de la propiedad privada, que es un valor que está garantizado por la Constitución. Y ahí meten todas estas leyes, meten un paquete de leyes que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente.

Ahora, José, en ese frente anti-Milei, así como Myriam Bregman representa a la izquierda, ¿pueden caber también personas que representen al centro? No sé, se me ocurre el gobernador Pullaro, por ejemplo, o el peronismo cordobés.

Por supuesto, por supuesto. ¿En qué consiste la democracia y la política? Primero, en respetar la idea de los otros y ponerse de acuerdo en temas que hacen a la política de Estado. Ahora, yo te digo bien un tema que el Fondo Monetario le pide a Milei, que es el sistema previsional. El sistema previsional es el 50% del presupuesto nacional. Te doy un dato: por ejemplo, en la Capital Federal, de los 3 millones de habitantes que tiene, un millón pertenece al sistema previsional. Ahora, la visión de Milei es decir: bueno, desprenderse del sistema y que se arreglen como puedan. ¿Sabés cómo va a afectar eso a todas las provincias y al sistema? De una manera tremenda. Porque, de hecho, al parar la inversión pública va a afectar duramente el trabajo del Estado. El sistema previsional nacional, que atañe a 9 millones y medio de personas, es un tema que tenemos que charlarlo entre todas las fuerzas políticas.

Perdone que yo vuelva con el tema de Myriam Bregman y voy a hacer un poco de psicólogo en este caso. Usted mencionó a Myriam Bregman, que es una dirigente que representa el campo de la izquierda, al que incluso en muchos momentos el peronismo trataba con desprecio como "los troscos"; eran los competidores que le venían por la izquierda. A Axel Kicillof se lo llama "el soviético", independientemente de cuán injusto sea este calificativo. ¿Hay una percepción por parte de ustedes de que así como la sociedad se corrió a la derecha en 2023, puede haber un corrimiento a la izquierda en 2027? ¿Alguna señal en ese sentido?

Yo creo que tiene que ser algo más moderado, por toda la experiencia que tenemos en la política argentina. Yo no hablaría así de los extremos, hablo de algo moderado, que busque políticas que sean sensatas. Y que aparte de eso, se trabaje con datos precisos, porque uno lo escucha al presidente decir cualquier cosa, cosas tan disparatadas, que uno dice: ¿cómo puede esta persona estar a cargo del Gobierno?

Eso ya lo sabemos. Cuéntenos de lo que pasó ayer, José, eso ya lo sabemos. ¿Qué clima hubo?

Ante esta alternativa, nosotros nos juntamos por eso. Hicimos un análisis de la situación nacional y la idea es trabajar juntos, o sea, que nadie saque los pies del plato, como decía Perón.Que acá participen todos los que quieran participar en las PASO y bueno, que se respete a la persona que participa. ¿Quiere participar Uñac? Bienvenido sea. ¿Quiere participar Manzur? Bienvenido sea. ¿Quiere participar Wado de Pedro? Bienvenido sea. Y después, bueno, el que tiene una mayor respuesta de acompañamiento, hay que respetar eso. No salir a hacer otra cosa acá porque no me gusta... no sé, ganó este, ganó el otro. Me parece a mí que, de principio, como estamos cerca del proceso electoral, me parece muy importante que tengamos una base de entendimiento en estos temas.

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O sea, ayer podríamos decir que fue el punto de comienzo del proceso de unificación del panperonismo de cara a las elecciones de 2027.

Exactamente. Sí, sí, sí.

Usted mencionó a Manzur, a Uñac, dos gobernadores que representarían al peronismo del interior. Mencionó a Wado de Pedro como quien pudiera representar a la vicepresidenta. Obviamente allí está Kicillof como candidato más cantado. Y no mencionó a nadie de Massa. ¿Qué decía Massa?

No, Massa también. También puede ser, también puede ser una persona que tuvo un respaldo... estuvo con el respaldo prácticamente del 46% del pueblo argentino en su momento con las ideas que propuso, en una situación donde obviamente teníamos un gobierno que tenía problemas por la sequía, por todo lo que pasó. Pero fuera de eso, tuvo casi un 45% de acompañamiento. O sea, es una persona importante de la política argentina. Si él decide presentarse, también obviamente que va a mover el tablero político.

Estaba pensando también en la Provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del padrón electoral. Allí, una de las cosas que aparece continuamente es una crítica al desdoblamiento de las elecciones, que es una táctica defensiva cuando uno cree que va a perder a nivel nacional, pero que luego se convierte en una muy pobre táctica ofensiva para ganar a nivel nacional. De hecho, como usted mencionaba de Massa, si las elecciones se hubieran dado con los gobernadores al mismo tiempo que la presidencial, probablemente los tres puntos que le faltaron a Massa para ser electo presidente en primera vuelta los hubiera conseguido. ¿Se habló de no desdoblar las elecciones o del costo electoral? ¿Qué significa eso?

Sí, eso es cierto. Se habló del tema, de la simultaneidad, porque hay provincias que tienen, como el caso de Tucumán u otras provincias, calendarios distintos porque asumen en forma distinta las gobernaciones, terminan en forma distinta los mandatos. Entonces pasa que hay provincias que no pueden no desdoblar. Pero bueno...

Pero todas las que pueden...

Pero todas las que pueden. Pero todas las que pueden, lo máximo posible, estamos trabajando para que no haya desdoblamiento. Para eso estamos trabajando. Salvo las que tienen el calendario ya afectado por el tema de la asunción de su gobierno.

Bueno, pero ese es un tema importante. O sea que desde el peronismo se decide no desdoblar en todos los lugares que se pueda.

Claro, estuvimos hablando del tema. Se habló del tema, exactamente. Sí, sí, sí. Por lo que dijiste de Massa. Que dijiste: bueno, le faltaron tres puntos para la primera vuelta. Era muy probable que en un efecto de simultaneidad no pasara eso, y no tuviéramos este padecimiento del gobierno de Milei.

Hay 16 gobernadores que pueden ser reelectos. No es el caso de la Provincia de Buenos Aires, que justamente concentra el 40% del total de los votos del país. ¿Se habló algo de qué significa que no desdoble la Provincia de Buenos Aires y que tenga un candidato en la Provincia de Buenos Aires que ayude al candidato nacional a traccionar votos?

Bueno, hasta ahora se habló de temas generales. No se habló específicamente de la Provincia de Buenos Aires; se habló de que era importante ver que las provincias que no puedan desdoblar trabajemos todos juntos. Eso fue. No se tocó un tema en particular.

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Por ejemplo, ¿Kicillof coincidía con eso?

Sí, sí, sí. O sea, se charló del tema y vamos a tender a eso. Estamos en la primera charla. Yo creo que va a evolucionar el tema en acuerdos, porque viste que después de la charla esta comienzan a sonar los teléfonos: "¿Qué te pareció?", "¿Qué opinó este?". Entre todos se hablan y dicen: "Mirá, lo que tenemos que ajustar es esto, esto, lo otro". Yo no sé, vos estuviste como hasta las tres de la mañana hablando.

¿Se imagina a Sergio Massa eventualmente candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires?

Sí, puede ser. Es una alternativa importante que tiene nuestro espacio. Aparte de una persona que tiene experiencia: fue presidente de la Cámara de Diputados... bueno, ya sabemos el currículum de Sergio.

Ahora pasó algo importante, José, digo, por lo que usted cuenta.

Totalmente, totalmente. Totalmente. Fue algo muy importante para el escenario político nacional, ¿verdad?

Como que pusieron el mojón de la unificación del peronismo y el hecho de que sea a través de unas PASO. ¿Qué pasaría si el Gobierno lograse la cantidad de votos para que las PASO sean suspendidas? ¿Usted cree que simplemente con esta reunión alcanza para garantizarse que el Gobierno no tenga los votos para modificar las PASO?

Mirá, yo particularmente creo que acá hay que pegarle como viene, porque el problema es el siguiente: ¿cuánta gente está conforme con la política de Milei? Hoy representa el 68% en contra. Y Milei se está cayendo. Porque aparte de eso, a cada rato se pega un tiro en el pie. Y el comportamiento también hace... Porque yo hablé con senadores de la Unión Cívica Radical y también del grupo del equipo de Macri, que ellos no están de acuerdo en tener un solo candidato, que es lo que pretende Karina. Karina dice: "Queremos un solo candidato, que es Milei". Y ellos dicen: "Tenemos que tener otra alternativa porque Milei se viene cayendo, todos los días hace esfuerzo para caerse solo". O sea, no podemos llegar con un presidente... Si hacemos eso, ¿qué pasa si se cae Milei totalmente y nos quedamos sin alternativa? Ellos están hablando de un esquema moderado también, es lo que me dicen a mí. No sé si conviene que tengamos un solo candidato que sea Milei, que cerremos hoy esa situación. Es lo que me dijeron a mí.

¿Usted imagina unas PASO también del campo no peronista?

Exactamente.

Y usted, que conoce como nadie el poroteo en el Congreso, ¿hay posibilidades de que el Gobierno consiga los votos para posponer o eliminar las PASO?

Mire, ahí está trabajando Santilli ofreciendo todo tipo... El problema es que tienen un incumplimiento que es tremendo. Entonces va como... Esto es como decía el senador Saadi, decía en política: se cobra por adelantado y al contado. En este momento, el incumplimiento que tiene el Gobierno en materia de coparticipación, en materia de ayuda a los estados provinciales, en materia salarial... Tiene un atraso que es muy importante. O sea, yo creo que si Santilli quiere hacerlo con las palabras, no le va a alcanzar. Va a tener que hacer otra demostración. O sea que en este momento yo no creo que tengan los votos, ¿verdad? Pero obviamente que van a tener que hacer un esfuerzo de promesas importante. Y aparte de eso, están hablando de darle el gusto acá... Por ejemplo, si quiere ser reelecto el de Santa Fe, bueno, le ponemos una lista liviana y que sea reelecto. El de Córdoba, lo mismo. El Gobierno nacional respeta a las provincias, que es la discusión que están teniendo ahora para poder lograr los votos. Pero una vez que logran los votos, ¿va a pasar eso con un gobierno que miente mucho?

Usted dijo recién: "Se cobra por adelantado y al contado". ¿De quién era la frase esa?

De Vicente Saadi. El senador Saadi decía: "En política se cobra por adelantado y al contado".

Era el tema de Saadi... Yo me acuerdo de las dos zapatillas, de que daba un pie antes de las elecciones y el otro después de las elecciones.

De Don Vicente Saadi, bueno. Pero digo que son frases que dicen... Porque vos decís: bueno, te deben el sistema previsional, por ejemplo, a la Provincia de Buenos Aires. Como dice Axel, me deben 10.000 millones de dólares y hablan de superávit primario. Bueno, que tengan un gesto de decir: "Bueno, te vamos a cumplir". Pero hasta ahora no tienen ningún indicio de cumplimiento con ninguna, no solamente con la Provincia de Buenos Aires, sino con ninguna provincia. Todas están afectadas, porque el nivel de endeudamiento familiar es muy fuerte, el nivel de morosidad es muy fuerte. Y obviamente yo creo que Santilli va a hacer lo que sabe hacer: mentir muy grande como para prometer cosas que no va a poder cumplir, para poder lograr el aplazamiento de las PASO.

¿Qué va a pasar con Tucumán, Salta y Misiones, que ayer no estuvieron?

Están hablando, están hablando los gobernadores. Están hablando justamente por esto que dije anteriormente, por la afectación que tienen por el incumplimiento del Gobierno nacional. Están hablando. Se habló también del tema de Insfrán.

¿Usted imagina que estas tres provincias finalmente y sus gobernadores se van a sumar a la estrategia general del peronismo?

Pero el problema es lo que decía Perón: estos cambios se hacen con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Vos me decís que la provincia de Misiones está conforme con el nivel del poder adquisitivo salarial, con el nivel del costo de los servicios. Me decís que la provincia de Tucumán está de acuerdo... ¿Qué explicaciones les van a dar esos gobernadores a la gente que si siguen estas políticas públicas van a estar mejor? O sea, ¿estos gobernadores le van a tener que mentir a la gente diciéndole que si van con Milei van a estar mejor, van a tener una mejor ley? Cuando están por privatizar el sistema previsional, por ejemplo. A mí me parece que los gobernadores van a caer en la trampa de Milei. Bueno, ¿no pueden explicarle después de tres años de gobierno? Eso cuando empezó el Gobierno, bueno; pero tras tres años en los que sabemos las políticas públicas y cuando tenés casi un principio de mayoría en el Parlamento con las leyes que vinieron, creo que a los gobernadores les va a costar mucho explicarle a la gente. Creo que se van a quedar en el camino.

Cuéntenos de alguien que usted ha tenido codo a codo en el Senado, que es Patricia Bullrich. ¿Qué futuro le ve, cuando usted dice que no debería quedarse con un solo candidato el sector antiperonista si Milei continúa cayendo en las encuestas? ¿Cuál es su propia evaluación del futuro de Patricia Bullrich?

Bueno, Patricia cree que si no está Milei, ella es la candidata puesta. Por lo que yo supe, cree que a ella le corresponde la... Inclusive dijo: "Si Milei no va, quiero ir yo", dijo. Bueno, esa es una... No sé si está de acuerdo Macri, pero... Porque antes pertenecía a las filas de Macri, ahora ya es de La Libertad Avanza. Bueno, está Patricia y después hay otros candidatos. En su momento hablé de Macri también. Lo que no quieren es dejarle la exclusividad a Milei, porque como Milei viene cayendo, ponerle a Milei solo como candidato es como saltar sin paracaídas y sin ninguno de los repuestos.

¿Asigna alguna posibilidad de que Milei no se presente?

Y así como va, así como va... Que aparte, no sé, cada vez se le cree menos, realmente. Perder el 68% es fuerte.

Ahora, ¿qué pasó que de golpe se le dejó de creer? ¿En qué momento? Porque hace ocho meses ganó las elecciones con el 41% de los votos. ¿A qué atribuye usted este cambio?

Bueno, pero antes ganó con el 56% y ahora con el 41%, y después en el balotaje... Y ahora perdió 10 puntos prácticamente. Pero obviamente es por los resultados de la política económica del Gobierno, que la gente ve que no está mejor. Como dijo, que iba a ser un año próspero, que iban a tener... Y fíjate lo que pasó con el turismo nacional en julio: desapareció. Y el otro problema es el grado de morosidad que tiene la familia, que es fuertísimo. Y el otro tema es cómo el Estado no tiene nada que ver, por ejemplo, cobrando intereses usurarios que atrapan al trabajador. Obviamente todo el mundo está cansado de esto porque no tiene respuesta para su familia. Entonces hay que buscar una salida alternativa, distinta al programa de Milei. El programa de Milei ya fracasó. El programa de Milei está basado en deuda. Acá hay más deuda. Y ahora el FMI le pide que haga bolsa el sistema previsional. Eso le están pidiendo. ¿A cuánta gente va a afectar? A 9 millones de personas. Bueno, por eso a Milei dejaron de creerle, porque todo lo que dijo... El primer punto de que la moral como política de Estado se cayó. El primero de julio fue con eso. Vino el jefe de Gabinete... Apareció un jefe de Gabinete absolutamente corrupto, que no aparecía más en el Parlamento. Cambiaron por otro jefe de Gabinete que, según los servicios de Macri, es más corrupto que el que se fue. Y obviamente que todo eso afecta a la credibilidad del presidente, sosteniéndole al jefe de Gabinete. Diciendo... El caso de Libra, el tema de la hermana... Bueno, todas esas cosas afectan a la credibilidad del sistema.

Dígame, usted dijo que el nuevo jefe de Gabinete, de acuerdo a los servicios secretos de Macri, es más corrupto que el anterior. ¿Usted se refiere a Santilli, que es más corrupto que Adorni, de acuerdo a lo que corroboró el propio servicio secreto de Macri?

Y eso es lo que sí se publicó, además. Además lo publicaron, ¿verdad? Cuando explicaron cuando se fue a Qatar lo que gastó. Estos eran los servicios que lo estaban persiguiendo a Santilli. Usted no se olvide de que Macri trabajaba con sus servicios espiando a todo el mundo.

Y entonces, a ver si puedo hacer una síntesis, un corolario de todo esto. Usted dice: presten atención a que Milei gana en el balotaje con el 56%, baja a 41% en octubre pasado, hoy tiene 32%, por lo que marca una especie de 32% a favor haciendo que el 68% esté en contra. O sea, volvió al 30% que tenía originalmente en las PASO de 2023, y si sigue así, quien representaría la candidatura de ese sector no peronista no sería el propio Milei, sino quien más posee la asignatura, que es Patricia Bullrich.

Bueno, yo lo veo así. O sea, puedo equivocarme, pero en realidad eso es lo que se está viendo. Porque obviamente, en cualquier momento Milei se manda otras declaraciones que afectan al sistema, y obviamente cuando baje de 30 puntos es insostenible su situación. O sea, está a dos puntos.

Si baja de los 30 puntos va a ser insostenible su candidatura, dice usted.

Sí, pasó siempre. Históricamente es así. Cuando bajan de los 30 puntos es insostenible la situación del Gobierno.

Bueno, José, como siempre es muy interesante hablar con usted. Muchas gracias.

Bueno, le mandamo un fuerte abrazo.

Al contrario, somos nosotros los agradecidos. Muchas gracias.

MEG/ff