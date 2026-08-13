Sergio Massa volvió a ganar presencia dentro de la discusión peronista, aunque por ahora evita cualquier lanzamiento formal de cara a 2027. En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, periodistas y especialistas analizaron una estrategia basada en intervenciones indirectas, reuniones reservadas y señales políticas a través de dirigentes cercanos.

El especialista en redes Diego Corbalán describió esa metodología con una frase: “Massa vuelve cada vez que hay una marcha”. Según explicó, el exministro aprovecha acontecimientos como las movilizaciones universitarias para retuitear mensajes o realizar publicaciones, sin quedar en el centro de la exposición.

Los “off” como herramienta política

Otra pieza de esa estrategia son los encuentros informales con periodistas. “Massa suele hacer off con periodistas, pero a veces es tanta la cantidad de periodistas que hay en los off que es como una especie de on”, sostuvo Corbalán.

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La fórmula permite instalar mensajes y posiciones sin necesidad de convocar una conferencia o realizar declaraciones formales. Al mismo tiempo, Massa mantiene abierto el diálogo con distintos sectores del peronismo mientras observa cómo evoluciona la disputa interna.

El vínculo con Kicillof y Cristina

Corbalán consideró que el exministro observa especialmente los movimientos de Axel Kicillof, uno de los dirigentes mencionados como posible candidato presidencial. “Massa está jugando a los tropiezos políticos que vaya dando Kicillof”, afirmó.

Fabián Quintá coincidió en que todavía existe margen para esperar antes de formalizar candidaturas. “Si las PASO se mantienen, se tienen que hacer en agosto”, explicó, y consideró que las definiciones podrían comenzar recién entre febrero y marzo. Sobre Massa, sostuvo: “Yo creo que está jugando entre Cristina y Axel, como el puente entre ustedes”.

Ese papel de articulador también apareció después del encuentro futbolístico que Massa mantuvo con intendentes del Conurbano. Claudio Mardones lo definió como “una irrupción muy de marketing en el medio de la interna del peronismo”.

El peso creciente de los gobernadores

Mardones planteó que el escenario no debe reducirse únicamente a Massa, Kicillof y Cristina Kirchner. Según explicó, dirigentes provinciales comenzaron a ganar mayor autonomía dentro del espacio. “Una parte del peronismo salió a capitalizar el error del Gobierno en el Senado”, afirmó.

En ese grupo aparecen gobernadores como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes mantienen canales de diálogo con el Gobierno nacional y buscan preservar márgenes propios.

Para Mardones, hoy adquieren mayor importancia “los aliados del peronismo que reivindican autonomía” que algunos dirigentes derrotados en procesos electorales anteriores.

Para finalizar, Corbalán fue todavía más categórico: “Creo que lo que estamos viendo hoy es la ruptura entre lo que conocemos como el peronismo de los gobernadores y el kirchnerismo”.