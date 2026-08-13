Inflación de julio: estiman que rondará el 2% y crece la preocupación por el impacto de los servicios

El INDEC difundirá el índice de inflación correspondiente a julio, con estimaciones privadas que ubican la variación mensual alrededor del 2%. El dato genera expectativa porque supondría una aceleración respecto de junio, cuando el registro había quedado en 1,9%.

En diálogo con +Perfil, el economista Fabián Quintá relativizó las diferencias entre las distintas mediciones. “Hay una variación, pero no es tan terrible como se la presenta. Si te da 2, te da 2,5”, señaló. Sin embargo, advirtió que el promedio general oculta comportamientos muy distintos entre los rubros que integran la canasta.

Por qué los servicios esenciales están por encima del promedio

Uno de los principales problemas aparece en los gastos que las familias no pueden evitar, como electricidad, gas, agua y transporte. “Los servicios que no podemos postergar están por encima del promedio de la inflación”, afirmó Quintá.

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Ese fenómeno explica, en parte, por qué la percepción de los consumidores puede resultar mayor que el índice general. Frente a una pérdida de poder adquisitivo, los hogares terminan ajustando consumos menos indispensables. “Lo que hacés es dejar de comprar ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas”, explicó.

Quintá también advirtió que las subas de los costos empresarios eventualmente terminan trasladándose. “Les aumenta la electricidad, les aumenta el combustible, les aumentan los peajes y eso, más tarde o más temprano, cae hacia nosotros”, sostuvo.

Restaurantes y hoteles entre los mayores aumentos inflacionarios

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que registró una variación del 2,9%, también formó parte del análisis. Uno de los rubros más destacados fue restaurantes y hoteles, con una suba cercana al 6%.

Quintá cuestionó particularmente los precios turísticos argentinos. “Vos vas en noviembre a Mar del Plata, que no hay nadie, que hace frío, que a las seis de la tarde es de noche, y un hotel te puede valer como un hotel en Brasil”, ejemplificó.

Para el economista, existe una desconexión entre precios, estacionalidad y demanda. “No hay equivalencia. No hay parámetros”, sostuvo.

Derribar la “barrera psicológica” del 2%

El periodista Leo Torresi puso el foco en el efecto que puede generar que la inflación vuelva a comenzar con el número dos. “Si se cae por debajo del 2%, aunque sea 1,9, no es lo mismo que de 2 para adelante”, señaló, al definir ese nivel como una “barrera psicológica”.

El debate también alcanzó las expectativas oficiales de lograr registros inferiores al 1%. Quintá consideró que el objetivo enfrenta dificultades por la evolución de los costos energéticos y logísticos.

La periodista Alejandra Gallo agregó el componente internacional, al recordar que las tensiones bélicas llegaron a llevar el petróleo por encima de los 100 dólares por barril, un movimiento capaz de impactar sobre combustibles y otros precios.

Mientras se espera el dato oficial, la atención estará puesta no solo en si julio marca 2% o más, sino también en qué rubros explican el aumento y cuánto pesan los servicios esenciales sobre el bolsillo de las familias.