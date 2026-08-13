La carta de Messi tras la muerte de su padre abrió una incógnita: ¿seguirá jugando al fútbol?

La carta publicada por Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi, generó una fuerte repercusión por el contenido íntimo del mensaje y por una frase que volvió a instalar interrogantes sobre su futuro deportivo.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Alejandra Gallo destacó que se trató de una de las primeras ocasiones en las que el capitán argentino habló públicamente sobre el difícil momento familiar que atravesó durante el Mundial.

El periodista Leo Torresi fue más allá y consideró que el mensaje también puede interpretarse como una señal sobre el futuro de su carrera. “Está diciendo que no sabe si va a seguir jugando al fútbol, prácticamente. Eso fue fuerte, fue un título aparte”, sostuvo.

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“Quise llegar a esa pelota y no pude”

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue la referencia de Messi a una jugada en la que sintió que su físico ya no respondió como esperaba. Fabián Quintá recuperó la frase: “Quise llegar a esa pelota y no pude, no me dio el cuerpo”.

Para el periodista, adquiere una dimensión especial porque Messi parece dirigirle esa confesión directamente a su padre. “Es notable que se lo dice al padre, o sea, como diciendo: quizás ni el último esfuerzo me salió”, analizó Quintá.

El panelista también puso en perspectiva la extraordinaria regularidad del argentino: “Estamos hablando de un jugador que durante 10 años ha estado entre los tres primeros del mundo”.

La carta no incluye un anuncio de retiro, pero el reconocimiento de sus propios límites físicos vuelve inevitable una pregunta que acompaña al futbolista desde hace años: cuánto tiempo más continuará en actividad.

El poder de la palabra de Messi

El análisis también abordó la dimensión comunicacional del capitán argentino. Diego Corbalán, especialista en redes sociales, recordó que Messi tiene alrededor de 515 millones de seguidores solamente en Instagram. “Hay muy pocos influencers en el mundo que tengan el peso que tiene Messi”, afirmó.

Para dimensionar esa influencia, planteó un escenario hipotético: “Si Messi el año que viene dice que hay que votar o no, por ejemplo, es una pequeña gran revolución”, aunque aclaró que no cree que el jugador decida intervenir de esa manera.

Corbalán recordó además las fotografías de Messi con Mauricio Macri y Donald Trump, dos imágenes que generaron interpretaciones políticas pese a que el futbolista históricamente evitó pronunciarse partidariamente.

“Messi, sin querer meterse de lleno en la cuestión política, terminó al lado del hombre más poderoso del mundo”, señaló sobre su encuentro con Trump.

Sin embargo, sostuvo que Messi suele responder a cualquier controversia desde el terreno donde construyó su figura mundial: “Messi siempre te calla con goles y con lo que él muestra que es el mejor del mundo en la cancha”.

Por ahora no existe una confirmación sobre su retiro. Pero la carta dedicada a su padre, atravesada por el duelo y por una reflexión sobre sus propios límites, volvió a colocar su futuro en el centro de la escena.