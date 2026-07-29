Quién es Nicolás Mateo, el empresario inmobiliario vinculado a Martín Insaurralde

En casi tres años desde el escándalo que estalló tras las imágenes del yate "Bandido" en Marbella, la trama judicial que rodea a Martín Insaurralde no deja de sumar capítulos. A partir de una investigación que volvió a tomar impulso en los tribunales, un personaje hasta ahora de perfil reservado fuera del ámbito empresarial local comenzó a circular con fuerza en los círculos políticos y judiciales: Nicolás Mateo, un referente del desarrollo inmobiliario en Lomas de Zamora.

Si bien Mateo no se encuentra imputado ni figura formalmente en el expediente que instruye la Justicia, su reaparición en el radar público expone los puntos de contacto entre el boom de la construcción privada en la zona sur y los años dorados de la gestión política del exintendente.

A saber, no es una figura política ni tiene un cargo público, pero su nombre aparece vinculado a uno de los emprendimientos inmobiliarios más conocidos del distrito: Las Lomitas Street & Residence, un complejo comercial y residencial ubicado en Italia 459, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

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Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense

Empecemos por el principio. Nacido, criado y radicado en Lomas de Zamora, Nicolás Mateo proviene de una familia arraigada en el distrito. Es hijo de Roberto Mateo, titular de una reconocida escribanía local con históricos vínculos en la actividad financiera y profesional de la zona.

Las Lomitas Street & Residence, el desarrollo inmobiliario y comercial de Lomas de Zamora vinculado al empresario Nicolás Mateo

Luego de una etapa vinculada al mercado de capitales como agente de bolsa, Mateo reorientó su carrera profesional hacia el sector del real estate, convirtiéndose en uno de los desarrolladores inmobiliarios más activos del conurbano sur.

Su ecosistema de negocios se articula con firmas como Mateo Brokers y vinculaciones con desarrolladoras como Baalbek Group, apostando por un modelo que combina la construcción, la comercialización y esquemas propios de financiación en pozo o unidades terminadas.

Algún proyecto de envergadura es el masterplan Pride Canning, un ambicioso desarrollo de barrios cerrados y áreas comerciales emplazado en el pujante corredor Canning-San Vicente.

Las Lomitas Street y la foto con Insaurralde

El hito que catapultó a Mateo a una mayor visibilidad regional fue el desarrollo de Las Lomitas Street & Residence, un complejo de usos mixtos ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen (Italia 459). Aquel proyecto integró una calle peatonal comercial privada con más de 70 locales de primeras marcas (como SportClub), propuestas gastronómicas de categoría y una torre residencial de unos 20 pisos con departamentos de alta gama.

Sin más vueltas, en la inauguración oficial de semejante complejo, la política y los negocios privados quedaron cara a cara. Del tradicional corte de cintas participó activamente Martín Insaurralde —por entonces jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte de Lomas—, quien compartió el evento junto a Mateo.

El desarrollo inmobiliario Las Lomitas Street & Residence

Además de la dirigencia política, el entramado de relaciones del empresario incluye vínculos con el mundo mediático: es habitual su cercanía pública con figuras del espectáculo como Guillermo Coppola, quien ha participado de distintos lanzamientos y aperturas organizadas por el desarrollador.

Guillermo Coppola, empresario y representante

La causa Insaurralde

Esta mención del apellido Mateo ocurre en paralelo a un momento de máxima tensión judicial para el exintendente por la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que lo tiene como principal investigado junto a su exesposa Jesica Cirio, sumó en las últimas semanas medidas drásticas.

Jesica Cirio, exesposa de Martín Insaurralde

El fiscal federal Sergio Mola solicitó la detención tanto de Insaurralde como de Cirio, argumentando riesgos de fuga y maniobras de entorpecimiento, tras la difusión de videos que mostrarían a la modelo manipulando fajos de dólares —estimados por los investigadores en una cifra cercana a los 10 millones— en el vestidor de la propiedad que compartían en el country Fincas de San Vicente.

Simultáneamente, el juez federal Luis Armella ratificó al fiscal Mola al rechazar un nuevo planteo de la defensa del exfuncionario para apartarlo de la investigación.

Jesica Cirio recibió USD 693 mil dólares y $71 millones de empresas de fitness y casas de juego

Ahora, la pesquisa avanza sobre un peritaje contable de 75 puntos enfocado en detectar inconsistencias insalvables entre los ingresos formales declarados por los imputados y su fastuoso nivel de gastos.

MV/MSS