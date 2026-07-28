El exmarido de Jesica Cirio, Elías Piccirillo, fue a Comodoro Py a pedir que lo excarcelen

El financista Elías Piccirillo, exmarido de la modelo Jesica Cirio, se presentó este lunes junto con sus abogados en los tribunales de Comodoro Py para solicitar una mejora en las condiciones de su detenciòn.

Piccirillo cumple prisión preventiva de forma domiciliaria, acusado de haber armado de un operativo policial falso contra su exsocio Francisco Hauque.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, obtuvo autorización de la Cámara Federal para dejar su domicilio en Banfield, donde está obligado a permanecer y usar una tobillera electrónica, para desplazarse en persona hasta los Tribunales. El objetivo era pedir su excarcelación, o bien que le permitan cumplir con la prisión domiciliaria en la casa de su novia, Florencia Epelbaum, en el barrio porteño de Nùñez.

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En su pedido, Piccirillo destacó que es el único detenido en la causa que se investiga por haber plantado droga y un arma como si fueran propiedad de su socio, Francisco Huaque, a quien le debía millones de pesos. El financista remarcó que siempre se mantuvo "a derecho" y que colaboró con el avance de la investigación.

Además, hace unos días se supo que Piccirillo había pedido autorización a los jueces para alquilar una de sus propiedades, ubicada en el Complejo Residencial Yacht Nordelta. A través de un escrito, su abogado explicó que la intención de este pedido era generar nuevos ingresos, destinados “a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”.

Cómo se desarrolló la investigación que mantiene preso a Piccirillo

En enero de 2025, el empresario Francisco Hauque y su pareja fueron detenidos en Recoleta por una brigada de la Policía de la Ciudad. En su auto encontraron más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros. Hauque denunció inmediatamente que se trataba de un operativo armado por su exsocio Elías Piccirillo.

La investigación avanzó cuando un arrepentido, el expolicìa federal Carlos Sebastián Smith, declaró que Piccirillo lo había contratado para organizar el falso procedimiento. Según el fiscal Franco Picardi, el financista habría armado este simulacro para evitar pagar una deuda millonaria con Hauque.

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El 20 de marzo de 2025, Prefectura Naval detuvo a Piccirillo en su casa de Nordelta. Días después, en abril, el juez Sebastián Casanello lo imputó como coautor de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada, transporte de estupefacientes, tenencia de arma y encubrimiento y lo procesó con prisión preventiva. Piccirillo fue trasladado al penal de Ezeiza.

En noviembre de 2025, la Cámara Federal le otorgó al financista el beneficio de la prisión domiciliaria en Banfield, con uso de tobillera electrónica, con el argumento de que el avance de la pesquisa reducìa el riesgo de entorpecimiento de la investigaciòn.

El expediente está próximo a ser elevado a juicio oral, pero aún no se fijó una fecha.

MB/ML