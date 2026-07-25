El detalle de los exóticos gastos de Insaurralde y Cirio en el viaje de "El Bandido"

El viernes 17, último día antes de la feria judicial, los peritos contables entregaron al juzgado de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, el informe sobre el patrimonio del ex intendente Martín Insaurralde y su ex esposa Jésica Cirio, en la causa que investiga al ex funcionario bonaerense por enriquecimiento ilícito. El análisis abarca desde el año 2010 al 2023. La pareja se casó en 2014 y se divorció en 2022.

El documento, al que tuvo acceso PERFIL, tiene 618 carillas y está firmado por la perito oficial Eleonora Feser y los propuestos por las partes: Mauricio Guaman y Verónica Salas del Ministerio Público Fiscal, Martín Solé en representación de Sofía Clérici, Elisabet Gilsa Garrido y Horacio Baranoff por Poder Ciudadano (querellante en la causa), Leonardo Daniel Ferrari por Víctor Donadio (ex cuñado de Insaurralde), Alejandro Rosenfeld por Jésica Cirio y Alejandro Almarza por Insaurralde.

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“La tarea pericial se limitó al análisis de la documentación disponible en el expediente y al abordaje de los puntos de peritaje desde una perspectiva técnico-contable”, advierte el informe. La pericia en sí misma no puede concluir si existió o no enriquecimiento ilícito.

El informe presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos relevados, además de pagos en efectivo sin trazabilidad.

La pericia estudia los viajes familiares, la obra la casa del country Fincas San Vicente (donde Cirio se habría grabado con los fajos de dólares, en un video que se difundió un mes atrás), la adquisición de lotes por parte de Sasaxa Libero SA (una compañía a nombre de los hijos de Insaurralde), la adquisición de vehículos, el aporte de Jésica Cirio a Martín Insaurralde de 250 mil dólares y 2.000.000 pesos e incluso la fiesta de casamiento de ambos.

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En la pericia figura la entrega de 250.000 dólares y 2.000.000 pesos de Cirio a Insaurralde, mediante un documento privado con firma certificada el 26 de enero de 2023 por el escribano Adrián Uriel Cohen. Esto se ve reflejado en su declaración jurada. En 2022 Cirio tenía 600.000 dólares y al año siguiente 104.130. Con ese dinero Insaurralde puede justificar una serie de gastos, entre ellos el viaje a Marbella en septiembre de 2023, que inició las investigaciones en esta causa.

Los peritos afirman: “Conforme al análisis (...) Martín Insaurralde registraba al 31 de diciembre de 2022 un saldo negativo de 19.647.220,14 pesos (se desconoce si pueden ser gananciales o de otro origen)”. A ese número se llega sumando el total de ingresos 87.171.401,5 menos los gastos 99.975.141,76.

“No obstante -indican los peritos-, dicha situación se revierte durante el ejercicio siguiente como consecuencia del aporte efectuado por Jésica Cirio” de 250.000 dólares y 2.000.000 pesos. “En efecto, gracias a dicho aporte, y considerando los ingresos, aplicaciones y gastos relevados (...) al cierre del ejercicio 2023 Insaurralde presenta un saldo positivo de 1.167.015,50 pesos, por lo tanto contaba con los fondos para realizar dicho viaje”, afirman los peritos.

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Sin embargo, el detalle de los gastos de ese viaje habla del elevado poder adquisitivo del ex funcionario: en la pericia figura que el alquiler del yate “El bandido” en el que navegaron por las playas de España -donde se tomó la imagen por la que Insaurralde luego renunció a la candidatura- costó 13.176 euros, el alojamiento en el Marbella club hotel del 16 al 21 de septiembre de 2023 otros 27.911 y una cartera Louis Vuitton 2.190.

La pericia también da cuenta de la compra de un pasaje en un vuelo en la compañía Iberia del 15 al 21 de septiembre para Insaurralde pero se desconoce quién hizo el pago, por 2.993.189,15 pesos. El pago por el alquiler del yate "El bandido" lo hizo la agencia Forest travel agency, al igual que el alojamiento en el hotel de Marbella.

Otro de los puntos de pericia que responden los contadores es que con el material disponible, no pudieron identificar “ningún elemento documental que dé cuenta de una o varias entregas de dinero” por parte de Insaurralde a Clérici. La pregunta era por la entrega de 569.911 dólares.

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Respecto de Jésica Cirio, el informe de los contadores señala que en los años 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023 “los consumos constatados en la pericia superan los fondos en pesos argentinos que fueron destinados a tal fin lo que indica una inconsistencia patrimonial”. En tanto, en los años 2015, 2016, 2020 y 2021 “los gastos detectados en la pericia resultan inferiores a las disponibilidades asignadas, desconociéndose el destino de esos remanentes toda vez que no se encuentran reflejadas en su patrimonio”. En cuanto a la disponibilidad en dólares, en los años 2015, 2016, 2020 y 2022 los consumos constatados en la pericia superan los fondos en esa moneda que fueron destinados a tal fin lo que indica una “inconsistencia patrimonial”. En tanto, en los años 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2023 los gastos detectados en la pericia resultan inferiores a las disponibilidades asignadas.

Los especialistas advierten que “se constata la ausencia de erogaciones relevantes vinculadas a la alimentación cotidiana, compras de supermercado, productos de limpieza y vestimenta básica, tanto en el país como en el exterior, lo cual constituye un faltante significativo en la reconstrucción de los gastos personales y de sustento”.

PERFIL se contactó con fuentes a cargo de la investigación y señalaron que están analizando el detalle del informe. Pasada la feria judicial se determinará si se piden nuevas medidas o una ampliación de la prueba.