Encuesta: mientras "Deadpool Killer" espera su ejecución, crece el apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos

Mientras Wade Wilson, conocido como el “Deadpool Killer”, permanece en el corredor de la muerte de Florida, una nueva encuesta muestra que el 66% de los estadounidenses apoya la pena de muerte para las personas condenadas por asesinato. El relevamiento fue realizado por el Pew Research Center entre el 6 y el 12 de julio de 2026 sobre 3.554 adultos estadounidenses.

Wilson fue condenado a muerte en agosto de 2024 por los asesinatos de Kristine Melton, de 35 años, y Diane Ruiz, de 43, cometidos el 7 de octubre de 2019 en Florida. El caso volvió a cobrar exposición por las producciones de true crime que reconstruyeron su vida, sus antecedentes y los crímenes por los que recibió dos condenas a muerte.

La situación del llamado “Deadpool Killer” también permite observar el funcionamiento del sistema de pena capital en Estados Unidos. Aunque Wilson fue condenado hace casi dos años, su ejecución no es inminente porque su defensa continúa con distintas instancias de apelación y todavía no existe una orden de ejecución que establezca una fecha.

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La encuesta del Pew Research Center refleja además que el respaldo a la pena de muerte aumentó seis puntos porcentuales respecto de abril de 2021, cuando había alcanzado el 60%. Al mismo tiempo, el 59% de los consultados considera que la pena capital no disuade la comisión de delitos graves y el 73% cree que existe algún riesgo de que una persona inocente sea condenada a muerte.

Quién es Wade Wilson, el “Deadpool Killer” y por qué sigue en el corredor de la muerte

Wade Steven Wilson nació en 1994 en Florida y fue adoptado poco después por Cindy y Steve Wilson, una pareja de Cape Coral. Durante su etapa escolar tuvo problemas de conducta y varias suspensiones por comportamientos agresivos. En la adultez, su historial incluyó arrestos por violencia doméstica, agresión sexual, posesión de drogas y otros delitos, además de períodos de terapia y tratamiento por abuso de sustancias.

Personas que lo conocían lo describieron como impredecible, con cambios rápidos entre actitudes amables y comportamientos hostiles o amenazantes. Sus padres adoptivos también relataron ese proceso en una carta presentada ante el tribunal. "Wade era un niño alegre, quería mucho a sus padres y hermanas, y era inmensamente querido a cambio. Pero durante la adolescencia, y sobre todo al principio de la edad adulta, Wade empezó a distanciarse de nosotros, volviéndose retraído, errático y deprimido al principio", escribieron.

En la misma carta, sus padres señalaron que los problemas de adicción se combinaron con dificultades relacionadas con su salud mental. "Luego, a su adicción se le sumó la enfermedad mental y, francamente, se volvió paranoico y delirante, y la sensación de pérdida se hizo cada vez más aguda", expresaron. La fiscalía utilizó los antecedentes de Wilson para argumentar que existía una progresión de conductas violentas antes de los asesinatos de 2019.

Wilson permanece en la Institución Correccional Union, en Raiford, donde están alojados los hombres condenados a muerte en Florida.

El 7 de octubre de 2019, Wilson asesinó a Kristine Melton, de 35 años, y Diane Ruiz, de 43, en un lapso de pocas horas. Según los testimonios judiciales, conoció a Melton en un bar de Fort Myers y luego la estranguló en su vivienda. Más tarde se encontró con Ruiz cuando caminaba hacia su trabajo, la convenció de subir a un vehículo y también la estranguló.

La investigación determinó que Wilson utilizó el automóvil de Melton para trasladarse después del primer asesinato. Al intentar deshacerse del cuerpo de Ruiz, advirtió que todavía estaba con vida y la atropelló varias veces. El médico forense estableció que Ruiz sufrió lesiones compatibles con estrangulamiento y traumatismos provocados por el impacto de un vehículo.

Wilson fue detenido menos de un día después de los asesinatos luego de llamar a su padre biológico, Steven Testasecca, y confesarle que había matado a dos mujeres. Testasecca informó a la policía y aportó detalles sobre las conversaciones y el vehículo robado. Los agentes localizaron a Wilson esa misma noche y lo arrestaron sin incidentes. Durante los interrogatorios, tampoco negó su participación.

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En agosto de 2024, un jurado del condado de Lee lo declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado y, en agosto, un juez dictó dos condenas a muerte. Wilson permanece en la Institución Correccional Union, en Raiford, donde están alojados los hombres condenados a muerte en Florida. Su ejecución no tiene fecha porque la defensa continúa presentando apelaciones judiciales.

Uno de los recursos comenzó a principios de enero de 2026, pero fue suspendido en febrero. Los abogados de Wilson reconocieron entonces que fallos recientes habían rechazado argumentos similares a los que planeaban presentar. La defensa podría llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y, mientras continúen las apelaciones estatales y federales, no se fijará una fecha definitiva para la ejecución.

Qué dice la nueva encuesta sobre la pena de muerte en Estados Unidos

El relevamiento del Pew Research Center fue realizado entre 3.554 adultos estadounidenses del 6 al 12 de julio de 2026. Según sus resultados, el 66% está a favor de la pena de muerte para las personas condenadas por asesinato, mientras que el 32% se manifiesta en contra.

El apoyo actual representa un aumento de seis puntos porcentuales respecto de abril de 2021, cuando el 60% respaldaba la pena capital. Sin embargo, el nivel registrado en julio de 2026 es similar al observado en agosto de 2020, cuando el apoyo había llegado al 65%, y se mantiene cerca del nivel de dos tercios registrado en septiembre de 2019.

La encuesta también muestra que el respaldo a la pena de muerte convive con dudas sobre su efectividad para reducir los delitos graves. El 59% de los estadounidenses afirma que la pena de muerte no disuade la comisión de delitos graves, mientras que el 39% considera que sí tiene un efecto disuasorio.

En el plano moral, el respaldo es mayor. El 68% considera que la pena de muerte está moralmente justificada cuando una persona comete un asesinato, frente al 28% que considera que aplicar la pena capital en esos casos es moralmente incorrecto. Los resultados muestran así una diferencia entre la valoración moral de la pena y la percepción sobre su capacidad para prevenir nuevos delitos.

El riesgo de condenar a una persona inocente también aparece como una preocupación mayoritaria. El 73% de los estadounidenses considera que existe algún riesgo de que una persona inocente sea condenada a muerte, mientras que aproximadamente una cuarta parte sostiene que existen suficientes medidas de seguridad para evitar ese escenario.

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La encuesta también indagó sobre las diferencias raciales en la aplicación de la pena capital. El 49% considera que las personas negras tienen más probabilidades que las personas blancas de recibir una condena a muerte por delitos similares, mientras que el 48% sostiene que no existe esa diferencia.

Las posiciones varían de manera marcada según la identificación partidaria. El 84% de los republicanos y de los independientes que se inclinan por el Partido Republicano respalda la pena de muerte, incluido un 47% que la apoya firmemente. Entre los demócratas y quienes se inclinan por el Partido Demócrata, el apoyo llega al 51% y la oposición al 48%.

Las diferencias partidarias también aparecen al analizar la cuestión moral. El 85% de los republicanos considera que la pena de muerte está moralmente justificada para un delito como el asesinato. Entre los demócratas, el 55% sostiene esa posición y el 42% considera que la pena capital no está moralmente justificada.

El Pew Research Center advirtió además que la metodología de las encuestas influye en los resultados sobre la pena de muerte. Las mediciones realizadas principalmente en línea muestran niveles de apoyo superiores a los registrados en las antiguas encuestas telefónicas del organismo, por lo que los datos actuales no deben compararse directamente con todas las series históricas obtenidas mediante llamadas telefónicas.

rv / ds.