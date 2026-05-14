Todo lo que se sabe acerca de la tercera temporada de El peor ex imaginable

La serie documental El peor ex imaginable se ha consolidado como uno de los pilares del género true crime en Netflix. Tras el exitoso estreno de su segunda temporada en agosto de 2024, la atención se ha desplazado hacia una posible tercera temporada. Aunque la plataforma de streaming aún no ha emitido un comunicado oficial de renovación, el rendimiento de la serie y su predecesora (Worst Roommate Ever) sugieren que la franquicia continuará expandiéndose.

Según portales especializados como AreaJugones, de confirmarse la producción en los próximos meses, los nuevos episodios podrían llegar a la pantalla a finales de 2026 o principios de 2027. El formato de la serie, que requiere una investigación exhaustiva y el consentimiento de las víctimas para brindar testimonios en cámara, es el principal factor que determina los tiempos de espera entre temporadas.

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El caso de Wade Wilson

Uno de los nombres que más ha resonado para una futura entrega es el de Wade Wilson. Como reporta Cosmopolitan, el caso de Wilson, condenado a muerte recientemente por el asesinato de dos mujeres en 2019, ha capturado la atención global no solo por la crueldad de sus actos, sino por el perturbador comportamiento de sus seguidores en redes sociales.

Tras el exitoso estreno de su segunda temporada en agosto de 2024, la atención se ha desplazado hacia una posible tercera temporada.

Aunque no hay confirmación de que su historia sea parte de la serie, encaja perfectamente en el perfil de "ex pareja peligrosa" que el programa suele retratar.

Qué esperar de una posible renovación

– Formato: Se mantendría la estructura de 4 episodios con entrevistas exclusivas y recreaciones.

– Producción: Blumhouse Television seguiría a cargo, manteniendo el estilo visual oscuro y directo que caracteriza a sus producciones de crímenes reales.

– Temática: Casos que involucren no solo violencia física, sino también manipulación psicológica extrema y redes de engaño internacional.

Netflix se prepara para la segunda temporada de El Eternauta

A pesar de que el catálogo de Netflix se renueva constantemente, el éxito de El peor ex imaginable demuestra que el interés por las historias de advertencia sobre relaciones tóxicas y criminales está en su punto más alto. Por ahora, los seguidores deberán esperar a que el gigante del streaming analice las métricas de visualización de la segunda temporada para dar el anuncio oficial de la continuación.

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