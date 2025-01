Deadpool Killer en el "corredor de la muerte": una orden de Trump aceleró el camino hacia su ejecución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió en sus primeros días de mandato una orden ejecutiva para garantizar que los estados tengan suficientes medicamentos de inyección letal para las ejecuciones, lo que podría acelerar el camino de muchos al patíbulo.

Entre los que podrían recibir estas inyecciones se encuentra el llamado "Deadpoll Killer", Wade Wilson, un hombre que cometió un doble femicidio en 2019, fue condenado a la pena capital el año pasado en Florida y ahora se encuentra en el "corredor de la muerte".

La orden ejecutiva del presidente Trump, firmada el lunes 21 de enero, ordena al fiscal general "tomar todas las medidas necesarias y legales" para garantizar que los estados tengan suficientes medicamentos para la inyección letal después de que la escasez anterior provocó retrasos en las ejecuciones programadas.

A 5 años de los asesinatos en Florida, "Deadpool Killer" espera en el corredor de la muerte

La decisión de Trump obliga al Departamento de Justicia a ayudar a preservar la pena capital en los estados que pelearon por mantener suministros adecuados de medicamentos para la inyección letal, sobre todo después de que se el fiscal general retirara el protocolo para ejecuciones federales con inyecciones letales de un solo fármaco, como pentobarbital, después de que una revisión del gobierno planteara preocupaciones sobre la posibilidad de "dolor y sufrimiento innecesarios".

En el último mes en el cargo, el expresidente Joe Biden ordenó conmutar las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos que esperaban la ejecución federal por una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entre los beneficiados había nueve personas condenadas por asesinar a compañeros de prisión, cuatro por homicidios cometidos durante robos a bancos y otra que mató a un guardia de una cárcel.

Después de regresar a la Casa Blanca, Trump confirmó que ordenará al Departamento de Justicia que "persista enérgicamente en (pedir) la pena de muerte para proteger a las familias y los niños estadounidenses de violadores violentos, asesinos y monstruos". "¡Volveremos a ser la Nación de la ley y el orden!", sentenció.

Wade Wilson, el "Deadpool Killer", más cerca de la ejecución tras la decisión de Donald Trump

En junio del año pasado, Wilson fue condenado en junio de 2024 por el asesinato de Kristine Melton, de 35 años, y Diane Ruiz, de 43, a quienes estranguló con pocas horas de diferencia el 6 de octubre de 2019 en Cape Coral.

Los fiscales dijeron que Wilson comenzó su ola de asesinatos en la tarde del 6 de octubre de 2019, cuando conoció a Melton en un bar de música en vivo y se fue a casa con ella. Wilson la estranguló hasta la muerte dentro de su casa en Cape Coral, Florida, al día siguiente, donde su cuerpo fue encontrado adentro.

Ese mismo día, Ruiz fue reportada como desaparecida luego de que Wilson la viera pidiéndole indicaciones mientras caminaba al trabajo. El asesino conducía un automóvil robado al que Ruiz se subió.

Ruiz fue estrangulada hasta la muerte. En el testimonio del padre de Wilson, se dijo que después la atropelló hasta que quedó "como un espagueti". El cuerpo de Ruiz fue encontrado tres días después en un campo detrás de un local comercial.

Quién es "Deadpool Killer", el doble femicida que mató a sus víctimas con horas de diferencia

"He estado haciendo esto durante 34 años, y tengo que decir que nunca he visto a alguien tan malvado como Wade Wilson, y nunca me ha sorprendido tanto ver a algunas personas en la comunidad que realmente piensan que es una buena idea apoyar a alguien tan malvado y monstruoso", dijo la fiscal estatal Amira Fox durante el juicio.

Wilson fue detenido el 8 de octubre y permaneció en prisión hasta su condena. Desde entonces, se hizo una serie de tatuajes en la cara, incluidas varias esvásticas, tatuajes amenazantes en la boca similares al Joker y un tatuaje en el cuello que dice: "Criado para la guerra".

Aunque Wilson, de 30 años, no mostró ninguna emoción cuando el juez Nicholas R. Thompson dictaminó que sería sentenciado a muerte en agosto, le pidió al magistrado "que lo lleve al corredor de la muerte lo antes posible", según su abogado.

A principios de enero Wilson asistió a la corte para la primera de las apelaciones a la sentencia, que probablemente no sean concedidas.

"Hibristofilia": por qué el asesino Deadpool Killer recibe mensajes y fotos de contenido sexual

Según el Departamento Correccional de Florida, desde septiembre de 2024 hubo una serie de informes disciplinarios que documentan el comportamiento de Wilson y recibió al menos diez notificaciones, entre ellas por desobedecer órdenes.

Wilson también fue acusado de vender y contrabandear metanfetamina en la cárcel en abril de 2023, poco después de sobrevivir a una sobredosis de drogas ese mismo año.

No se sabe cuándo será ejecutado Wade Wilson, que se encuentra actualmente en la Institución Correccional de la Unión en Raiford. Pero las familias de Melton y Ruiz dijeron que están esperando asistir al momento de la ejecución del asesino.

La próxima ejecución en Florida será la de James Ford, que mató a un matrimonio en 1997

El apodado "Deadpool Killer" es ahora una de las 275 personas que están en el corredor de la muerte en el estado de Florida, según la lista de condenados del Departamento de Correcciones del estado.

Junto a Wilson figuran James Ford, que recibirá la inyección letal el próximo 13 de febrero después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara la sentencia.

Ford, conocido como "Jimbo", fue condenado por matar a Greg y Kimberly Malnory durante un viaje de pesca en una granja de césped en el condado de Charlotte en 1997. Está en el corredor de la muerte desde 1999.

Primero fue asesinado Greg Malnory, seguido por la agresión sexual y el asesinato de su esposa, Kimberly. Su bebé de 22 meses sobrevivió y ahora es un adulto.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos y en otros seis (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) rige una moratoria. En 2024 hubo 25 ejecuciones en el país, todas ordenadas en la esfera estatal.

