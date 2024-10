Quién es "Deadpool Killer", el doble femicida que mató a sus víctimas con horas de diferencia

Wade Wilson (30), apodado como "Deadpool Killer", fue sentenciado a pena de muerte por cometer una serie de delitos que culminaron con un doble femicidio el 7 octubre de 2019. Debido a la naturaleza de los crímenes, descritos por la fiscalía de Florida (Estados Unidos) como "sorprendentemente malvados y viles", así como por su apariencia y su actitud fría e inmóvil, el caso atrajo atención mediática e incluso se formó una especie de "club de fans" alrededor de la figura del asesino.

Wilson fue condenado por los asesinatos de Kristine Melton (35) y Diane Ruiz (43), a quienes, según los fiscales, "mató por matar". Después de dos días de declaraciones de testigos en el juicio, el jurado decidió declararlo culpable de los asesinatos en primer grado. En tanto, el juez Nicholas Thompson impuso dos sentencias de pena capital, por lo que el hombre fue trasladado al corredor de la muerte.

Wade Steven Wilson nació el 20 de mayo de 1994 y fue adoptado por Steve y Candace Wilson, quienes lo criaron en Tallahassee, Florida. Sus excompañeros del colegio describieron al medio local Newsweek que sus padres adoptivos eran "gente súper amigable, gente que asistía a la iglesia", que "tenía buenas intenciones" y "quería algo mejor para él".

"Le dieron el mundo entero. Tenía una linda casa en los suburbios con sus padres, quienes lo adoptaron. Tenían galgos y vehículos caros, pero no solo se preocupaban por sus bienes materiales. Su mentalidad también era la correcta. Pero por alguna razón, en ese recorrido algo se cayó. Algo no tenía sentido, como si no lo apreciaran o lo dieran por sentado", afirmó un hombre, quien pidió permanecer anónimo.

En sintonía con sus dichos, otro compañero de clases detalló que los papás de Wilson "eran cariñosos". "Nunca conocí a sus padres, pero siempre pensé en ellos y me sentí mal por ellos, porque sé que intentaron todo lo que pudieron. Eso es lo que recuerdo haber oído en aquel entonces. No escucho nada sobre ellos ahora, pero recuerdo que se esforzaron mucho para mantenerlo bajo control, y nada de lo que hicieron funcionó", describió.

Sumado a esto, contó que el asesino una vez robó el auto de sus padres cuando era joven y desapareció durante tres días. "Recuerdo que en la escuela todos hablaban de ello y decían: '¿En qué estaba pensando?'", se preguntó.

"Era problemático" y "no respetaba la autoridad": la adolescencia de "Deadpool Killer"

Wade Wilson fue apodado "Deadpool Killer" por compartir su nombre con el personaje de Marvel.

Durante su adolescencia, el asesino asistió a Chiles High School y finalizó sus estudios en 2012. Según sus compañeros de colegio, que pidieron permanecer anónimos, era un alumno "problemático".

En ese sentido, una mujer contó al medio local Newsweek que tenía el mismo grupo de amigos que el homicida, siendo que sentaban juntos a almorzar. "Nadie comía. Simplemente pasaban drogas, lo cual me parecía muy raro", recordó, a la par que contó que una vez salió con un amigo cercano de Wilson, que "tampoco era un buen chico".

"Él [Wilson] siempre llevaba una sudadera negra con capucha sobre la cabeza, y [su exnovio] hacía lo mismo. Siempre se veían tan tétricos juntos, como a las 6:30 de la mañana, cuando el sol aún no había salido. Lo veía en el costado de un edificio y pensaba: 'Oh, espera, esos son mis amigos'", describió.

Sumado a esto, detalló que la primera vez que fumó marihuana fue a los 14 años con el femicida. "Fumábamos en el bosque antes de que empezaran las clases y eso se convirtió en algo casi diario después de la primera vez. A veces éramos solo Wade y yo, y a veces [su novio] estaba allí. Pero cada vez que estaba sola con Wade, él nunca me dio ninguna sensación de que no estuviera a salvo", relató.

Sin embargo, sostuvo que Wilson "no respetaba en absoluto la autoridad" y que fue expulsado de la escuela secundaria "porque estaba fumando marihuana en el baño y prendió fuego al rollo de papel higiénico". Además, precisó que "la mayor parte del tiempo, [Wilson] estaba con la chica con la que estaba saliendo o estaba coqueteando con las chicas".

Otra mujer contó a Newsweek que ella y el asesino tuvieron una breve relación en la secundaria alrededor de 2012, que surgió cuando formaban parte del mismo grupo de amigos. No obstante, afirmó que él "no era realmente respetable" con ella y que la engañó durante ese tiempo.

También se refirió a un presunto incidente en el colegio cuando le robaron dinero de su mochila, lo que atribuyó al condenado, con quien todavía no salía en ese entonces. A raíz del hecho, se lo contó la maestra, ante lo que el director y otro miembro del personal entraron al aula exigiendo respuestas.

"No permitieron que la clase se fuera incluso después de que sonara el timbre, y luego nadie lo confesó. Dijeron: 'Quien haya sacado el dinero de la bolsa, confiese ahora mismo para que todos puedan irse y pasar a su próxima clase, o nos quedaremos aquí sentados todo el día', y nadie lo confesó".

No obstante, "pasó demasiado tiempo" y la clase se dio por terminada sin una confesión. Aún creyendo que era el culpable, la joven "maldijo" a Wilson y lo confrontó frente a sus compañeros de clase. "Me molestó porque él estaba tratando de burlarse de eso, reírse de eso o meterse conmigo", indicó.

Sumado a esto, manifestó que el hombre se comunicó con ella desde la cárcel el pasado "marzo o mayo". Sin embargo, ya no responde a sus llamadas debido a que él habría hecho un cometario hiriente sobre una temática de la que ella no quiso dar detalles.

En concordancia con los recuerdos de las dos mujeres, un tercer excompañero lo describió como "problemático". "Yo diría que las personas que iban camino de ir a la universidad no eran sus conocidos. Solía ​​pasar el rato con los chicos que se metían en problemas", indicó a Newsweek.

Además, expresó que Wilson "siempre traspasó los límites en cuanto a las locuras que hacía", incluyendo supuestamente "ingresar a viviendas y entrar en autos y todo eso" después de la escuela secundaria. "En serio, ¿por qué harías eso? Aunque no obtuviera nada a cambio en términos monetarios, era algo que le gustaba hacer", planteó.

Los antecedentes de Wade Wilson "Deadpool Killer"

Los antecedentes penales del asesino se remontan a 2012, acumulando varios arrestos en el condado de Leon por hechos que incluyen robo, agresión sexual, crueldad infantil y delitos con armas de fuego. Al respecto, según los registros penitenciarios, Wilson estuvo encarcelado en el Departamento de Correcciones de Florida por robo y hurto mayor desde el 26 de noviembre de 2013 hasta el 19 de septiembre de 2014.

Sumado a esto, en 2015 fue acusado de agresión sexual y secuestro en Tallahassee debido a que una mujer sostuvo que la violó en su SUV después de una fiesta, pero fue absuelto en el juicio. En tanto, cumplió una segunda sentencia de prisión por robo con armas de fuego desde el 17 de octubre de 2017 hasta el 15 de julio de 2018.

Ese mismo año en que recuperó su libertad, estuvo implicado en el caso de Denisse Williams, quien fue declarada culpable de conspirar para asesinar a su esposo. Según indicaron medios locales, el hombre habría intentado fabricar pruebas e incluso se habría ofrecido a matar a la Williams. No obstante, nunca fue imputado en el juicio.

Asimismo, el 19 de febrero de 2019, su exnovia denunció que la había golpeado y estrangulado, a la par que lo acusó de secuestro y violación. Sin embargo, los investigadores no presentaron los cargos debido a la falta de pruebas y a una orden de no contacto vigente. Cinco meses después, el 1 de julio, fue arrestado por agresión, mientras que en octubre de ese mismo año asesinó a Melton y a Ruz.

"Una persona terrible": la acusación de su exnovia

Kelly Matthews, la expareja de Wilson que habría sido agredida en febrero de 2019, realizó una serie de videos contando su relación con el asesino y el episodio que vivió, luego de que trascendiera el juicio por el doble femicidio. En ese sentido, calificó al hombre como "una persona terrible", a la par que describió su noviazgo como "muy tóxico". "Salí con este hombre en febrero del mismo año en que mató a esas dos mujeres", precisó.

La joven contó que se conocieron por Internet en 2018, siendo que se enamoró de él porque le parecía carismático y educado. Sin embargo, la situación empeoró cuando empezó a consumir drogas. "Fue una relación muy tóxica, pero él nunca fue violento, nunca", expresó Matthews.

Debido al problema con las drogas, le propuso a Wilson ir a un centro de rehabilitación de Florida, lo que derivó en discusiones escaladas. Según describió, uno de los hechos tuvo lugar en un estacionamiento: "Volví al coche, me abroché el cinturón de seguridad y fue entonces cuando empezó a estrangularme. Me estranguló dos o tres veces. Empecé a desmayarme, estaba enloqueciendo".

Además, la empujó contra el piso del vehículo, le cortó la ropa con un cuchillo y le dijo que se quedara allí hasta que la metió en la parte trasera del rodado y supuestamente la agredió sexualmente.

"En algún momento, me mordió la cara, me mordió en la barbilla", denunció, mostrando las imágenes del supuesto ataque, en las que se incluía una foto de su "labio roto". Matthews también afirmó que la amordazó, le ató una camisa alrededor de la cara y le ató las manos y los pies con una bolsa de basura usada dentro del auto.

A raíz del accionar policial, la joven aseguró que las autoridades le "fallaron gravemente" al no detener a Wilson. En ese sentido, sostuvo que los asesinatos de Melton y Diane Ruiz "se podrían haber evitado" si el detective que llevó a cabo la investigación de la agresión "realmente hubiera hecho su trabajo". "No entiendo cómo alguien puede hacerle algo tan grave a otra persona y no ser detenido por ello", agregó.

Los crímenes que cometió el "Deadpool Killer"

Wilson mató a Kristine Melton el 7 de octubre de 2019, después de llevarla a su casa desde un bar.

El primer hecho comenzó en la tarde del 6 de octubre, cuando el culpable, que en ese entonces tenía 25 años, conoció a Melton y su amiga Stephanie en un bar de música en vivo. Luego de que el local cerrara, los tres se fueron juntos a la casa de Jayson Shepard, donde permanecieron varias horas antes de irse por la mañana. Acto seguido, se dirigieron a la vivienda de Melton en Cape Coral (Florida). “Ella se sentía atraída por él. Él parecía sentirse atraído por ella", explicó Stephanie en el juicio.

Después de que la mujer se fue, Wilson estranguló a la víctima mientras dormía en su cama y, posteriormente, robó su auto. El cuerpo de la joven fue descubierto al día siguiente en el interior de la propiedad. Según las autoridades, se encontraba atado y envuelto, a la par que presentaba signos de lucha provenientes de sus uñas rotas y hematomas internos y externos.

Horas más tarde, el culpable utilizó el vehículo de la mujer para llevar a cabo su segundo crimen. Mientras estaba manejando, vio a Ruiz, bartender y madre de dos hijos, caminando por una calle de Cape Coral. Para atraerla hacia el rodado, el hombre le preguntó cómo llegar a una escuela cercana. Sin embargo, cuando ella intentó escapar, él la atacó golpeándola y estrangulándola.

No obstante, notó que la víctima seguía con vida, por lo que la empujó fuera del vehículo y la atropelló entre 10 y 20 veces. "Dijo que la sacó del auto y se dio cuenta de que todavía respiraba", afirmó Stephen Testasecca, el padre de Wilson, a quien le confesó los asesinatos tras cometerlos. "Dijo que volvió a subirse al auto y la atropelló hasta que pareció espagueti", agregó.

Wilson estranguló a Diane Ruiz cuando ella subió a su auto después de que él le pidió indicaciones y "la atropelló hasta que pareció espagueti".

El cuerpo de Ruiz fue encontrado tres días después en un campo detrás de un local de las tiendas Sam's Club. "Los buitres suelen volar en círculos sobre cadáveres y animales muertos", testificó el sargento Justin DeRosso. La mujer "tenía la cara amoratada" y "las uñas rotas", informó Andreas Gardiner, fiscal estatal adjunto de Florida. "La encontraron en un terreno baldío bajo unos arbustos. Tenía la nariz rota y casi una docena de costillas fracturadas", detalló.

Después de ambos crímenes, Wilson condujo hasta Fort Myers en el auto de Melton y atacó a su exnovia Melissa "Mila" Montanez. En el juicio, Montanez afirmó que estaba furiosa porque él se había llevado su vehículo la noche anterior y que simplemente quería recuperarlo. La discusión "escaló hasta llegar a insultos, agresión e intimidación", señaló.

Acto seguido, el hombre la golpeó y estranguló. Según declaró la víctima, el plan del asesino era matarla y luego quitarse la vida. "Tiene dos facetas: el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Puede ser el tipo más dulce que hayas conocido en tu vida, pero también es un monstruo", expresó.

Minutos más tarde, Wilson huyó de Florida en el auto robado y condujo hasta Ohio, donde irrumpió en la casa de Fanny y Kent Amlin, una pareja de jubilados. Finalmente, fue arrestado el 8 de octubre dentro de la vivienda con varias bebidas alcohólicas y fue detenido sin derecho a fianza.

La defensa intentó argumentar durante el juicio que el hombre tiene una "mente enferma" y la "enfermedad de la adicción a las drogas". En esa línea, llamado por sus abogados, el psiquiatra forense Mark Mills afirmó que Wilson padecía "algún tipo de trastorno psicótico".

Sin embargo, la fiscal Sara Miller expresó al jurado: "No es creíble que una enfermedad mental haya llevado al acusado a asesinar a Kristine Melton y Diane Ruiz. Estaba bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control, del odio". "Ambos asesinatos fueron especialmente atroces y crueles. Le causó dolor y mostró una absoluta indiferencia hacia la vida de Melton", sentenció.

La pena capital por el doble femicidio

De esa manera, más de los 8 miembros del jurado recomendaron la pena de muerte para Wilson (9 por el crimen de Melton y 10 por el de Ruiz). Por su parte, el juez Thompson impuso dos sentencias de muerte, aunque primero tendrá que resolver otros cargos pendientes de los que se le acusa, entre los que se encuentra un intento de fuga. Su defensa apeló la pena argumentando que violó los derechos constitucionales, por lo que solicitó un nuevo juicio alegando cambios en la legislación.

Una vez que la Corte Suprema de Florida confirme la pena, el "Deadpool Killer" tendrá que elegir entre dos métodos de ejecución: la inyección letal (utilizada por defecto) o la muerte por electrocución. Si opta por el segundo procedimiento, debe entregar una solicitud por escrito de electrocución al director de la prisión dentro de los 30 días.

Las ejecuciones en Florida (mediante inyección letal y silla eléctrica) se llevan a cabo en la cámara de ejecución de la Prisión Estatal de Florida en Raiford. El verdugo, a quien la ley le da la posibilidad de permanecer bajo anonimato, es un ciudadano particular al que se le pagan 150 dólares por ejecución.

Durante una conferencia de prensa inmediatamente después de la sentencia, la fiscal estatal Amira Fox sostuvo que, durante sus 34 años de carrera, "nunca he visto a alguien tan malvado como Wade Wilson, y nunca me ha sorprendido tanto ver a algunas personas en la comunidad que realmente piensan que es una buena idea apoyar a alguien tan malvado y monstruoso".

Por su parte, los familiares de las víctimas prometieron que volverían a ver al culpable en su ejecución, tras haberles hecho pasar por "cinco años de agonía". "No pude decirle que la amo", lamentó el padre de Ruiz entre lágrimas luego de escuchar el veredicto. "Esta no será la última vez que Wade Wilson nos vea en un tribunal", añadió Samantha, la prima de Melton.

Mientras tanto, los fiscales declararon que Wilson ahora será solo un número en el Departamento de Correcciones de Florida, a la espera de la muerte. "No es un ídolo", afirmaron, en referencia al hecho de que el asesino cosechó una especie de "club de fans", que solicitaron al juez que revea el fallo de la pena de muerte y le salve la vida.

