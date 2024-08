Las novias del doble femicida "Deadpool Killer": a una la violó, a otra le prometió que nunca la mataría

Wade Wilson, un doble femicida con el rostro tatuado, conocido como "Deadpool Killer" porque comparte nombre con el personaje de Marvel y que tiene a cientos de mujeres enamoradas que le ruegan a un juez que le salve la vida, llamó a su exnovia desde la cárcel para prometerle que nunca la mataría. Entre tanto, una exnovia del recluso contó detalles sobre su "tóxica" relación, que incluyó violencia física.

El estadounidense Wade Wilson, de 30 años, ya fue sentenciado en junio y se espera para finales de agosto la última palabra de un juez de Florida, que podría sentenciarlo a la pena de muerte por asesinar a Kristine Melton y Diane Ruiz en octubre de 2019. Durante el juicio, celebrado en junio pasado, la fiscal Sara Miller calificó los asesinatos como "sorprendentemente malvados y viles".

En el juicio, el padre adoptivo de Wilson, Steven Testasecca, dijo su contacto con su hijo había sido "esporádico" desde que se reencontraron cuando cumplió 18 años, pero que Wilson se comunicó con él el 7 de octubre, después de matar a Melton (35) y Ruiz (43). "Soy un asesino", le dijo por teléfono horas después de matar a Melton y Ruiz.

Testasecca le dijo al juez que inicialmente creyó que su hijo simplemente le estaba contando una "historia" ya que "es un buen narrador", pero después de otra llamada telefónica se dio cuenta de que su hijo estaba diciendo la verdad. Según la confesión de Wilson, estranguló a Melton después de que ella se quedó dormida y Diane Ruiz también todavía respiraba cuando Wilson la atropelló repetidamente.

"Estaba emocionado. Quería que yo sintiera lo mismo que él... lo habría hecho otra vez", dijo el padre.

Tras su detención, Wade Wilson le prometió a su novia que nunca la mataría: "Quiero morir"

Apodado el "Deadpool Killer" porque comparte nombre con el personaje de Marvel, Wade Wilson fue condenado por los asesinatos de Kristine Melton y Diane Ruiz.

Durante el juicio también se supo que poco después de ser detenido en octubre de 2019, Wilson llamó a su entonces novia Melissa Montanez ("Mila") desde la cárcel en una conversación en la que le aseguró que no deseaba matarla a ella.

En la llamada, el hombre le dijo a Mila que "la cagó muy mal", pero ella lo enfrentó: "Mataste a dos personas, ¿por qué no te arrepientes en absoluto?"

En la llamada, Mila hizo referencia al hecho de que una de las mujeres que mató, Diane Ruiz, era madre de un niño de 5 años y comparó su propia situación (tiene un hijo). "Mila, nunca serías tú", le prometió Wilson. "Tienes que entender lo que te estoy diciendo". Después Wilson le pidió a su novia que "supere" lo sucedido.

"Pienso en esto todos los días", dijo Wilson. "Quiero morir. Así de malo es esto. No es algo aceptable para mí, Mila". De manera casi reprensiva, Mila respondió: "No puedes matar a la gente, Wade". A lo que él respondió: "Lo sé". En la llamada, Wilson culpó a "esa mierda de metanfetamina" que lo convirtió "en un maldito asesino".

Al finalizar la conversación, Wilson le dijo a su novia que si no volvía a verla "preferiría simplemente morir".

Después de matar a Kristine y Diane, el asesino, que tenía entonces 25 años, condujo hasta Fort Myers en el auto de Melton y atacó a Mila. En el juicio ella dijo que estaba furiosa porque él se había llevado su auto la noche anterior y que simplemente quería recuperarlo.

La discusión "escaló hasta llegar a insultos, agresión e intimidación", señaló ante el jurado. Después, Mila dijo que Wilson la golpeó y la estranguló. En el juicio, Montanez reconoció que Wilson le dijo que su plan era matarla y luego matarse él mismo.

"Tiene dos facetas: el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Puede ser el tipo más dulce que hayas conocido en tu vida, pero también es un monstruo", puntualizó

Una exnovia relató la "muy tóxica" relación que mantuvo con Wilson antes de los asesinatos

Kelly Matthews, una ex novia definió a Wilson como "una persona terrible" y dijo que mantuvieron una relación "muy tóxica" que no estuvo libre de violencia física. "Salí con este hombre en febrero del mismo año en que mató a esas dos mujeres", dijo.

Relató que se conocieron por internet en 2018 y se enamoró porque le parecía un joven carismático y educado, pero que las cosas cambiaron cuando empezó a consumir drogas.

"Fue una relación muy tóxica, pero él nunca fue violento, nunca", dijo Matthews. Después contó que le propuso ir a un centro de rehabilitación de Florida, lo que derivó en violencias discusiones. Una de ella ocurrió en un estacionamiento, relató la mujer:

"Volví al coche, me abroché el cinturón de seguridad y fue entonces cuando empezó a estrangularme. Me estranguló dos o tres veces. Empecé a desmayarme, estaba enloqueciendo".

Matthews dijo que Wilson la empujó contra el piso de su auto, le cortó la ropa con un cuchillo y le dijo que se quedara allí. Después, la metió en la parte trasera de su auto y la agredió sexualmente. Durante el ataque, el hombre le ató una camisa alrededor de la cara, le ató manos y pies con una bolsa de basura y la amordazó.

"En un momento dado, me mordió la cara, me mordió en la barbilla", contó.

En un informe policial levantado después de la denuncia, Wilson no admitió ninguna agresión y no fue detenido por falta de testigos. "Me enojé aún más porque esto [los asesinatos] se podrían haber evitado si me hubieran escuchado y lo hubieran puesto en la cárcel en ese momento", dijo.

"No entiendo cómo alguien puede hacerle algo tan grave a otra persona y no ser detenido por ello", agregó.

El próximo 23 de agosto, el juez Nicholas Thompson decidirá si le impone la pena de muerte a Wilson, que en ese caso podrá elegir entre dos métodos de ejecución: las sentencias se ejecutan mediante inyección letal por defecto, pero la persona sentenciada puede optar por la muerte por electrocución.

Si se confirma la pena de muerte, Wilson se unirá a una lista de los 276 hombres condenados a muerte en la Institución Correccional Union, en Raiford, cerca de la ciudad de Jacksonville.

Para evitar su ejecución, cientos de mujeres y otros admiradores enviaron cartas al juez Thompson, rogándole que le perdone la vida a Wilson.

El asesinato de Kristine Melton: la estranguló mientras dormía

Wilson mató a Kristine Melton el 7 de octubre de 2019, después de llevarla a su casa desde un bar.

Wilson conoció a Kristine Melton la tarde del 6 de octubre de 2019 en un bar de música en vivo y se fue con ella y su amiga Stephanie a su casa de Cape Coral (Florida).

“Ella se sentía atraída por él. Él parecía sentirse atraído por ella", dijo Stephanie en el juicio.

Después de que Stephanie se fue, Wilson estranguló a Melton mientras dormía en su cama y robó su auto.

El cuerpo de Kristina, de 35 años, fue hallado al día siguiente en el interior de la vivienda. Estaba atado y envuelto con signos de lucha provenientes de sus uñas rotas y hematomas internos y externos.

Aunque durante todo el juicio sostuvo que era inocente, Wilson le confesó a la policía después de su detención: "La estrangulé hasta que no pudo respirar más. Se me ocurrió asesinar, matar, matar, matar".

El asesinato de Diane Ruiz: "La atropelló hasta que pareció espagueti"

Wilson estranguló a Diane Ruiz cuando ella subió a su auto después de que él le pidió indicaciones. Wilson le dijo a su padre que "la atropelló hasta que pareció espagueti".

Horas más tarde, utilizando el auto de Melton, atacó a Diane Ruiz, de 43 años, llamándola a acercarse al auto después de preguntarle cómo llegar a una escuela de la zona.

Cuando la mujer, madre de dos hijos, intentó irse, Wilson forcejeó con ella y la estranguló. Después de darse cuenta de que Ruiz todavía estaba viva y respirando, la empujó fuera del vehículo antes de atropellarla hasta 20 veces.

"Dijo que la sacó del auto y se dio cuenta de que todavía respiraba", dijo el padre de Wilson, a quien este le confesó los asesinatos. "Dijo que volvió a subirse al auto y la atropelló hasta que pareció espagueti", agregó.

El cuerpo de Ruiz fue encontrado tres días después en un campo detrás de un local de las tiendas Sam's Club.

"Los buitres suelen volar en círculos sobre cadáveres y animales muertos", testificó el sargento Justin DeRosso.

Ruiz "tenía la cara amoratada" y "las uñas rotas", dijo el fiscal adjunto Andreas Gardiner. "La encontraron en un terreno baldío bajo unos arbustos. Tenía la nariz rota y casi una docena de costillas fracturadas".

Ese mismo día, después de agredir a su novia, Wilson huyó de Florida en el auto robado y condujo hasta Ohio, donde irrumpió en la casa de Fanny y Kent Amlin, una pareja de jubilados. Fue detenido el 8 de octubre dentro de la casa con varias bebidas alcohólicas y fue detenido detenido sin derecho a fianza.

Juicio contra Deadpool Killer: dos asesinatos "bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control, del odio"

"Este caso se trató de matar por el mero hecho de matar", dijo el fiscal Gardiner al inicio del juicio, el 10 de junio.

Wilson se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Lee, donde agregó una serie de perturbadores tatuajes a su rostro, entre ellos una cruz esvástica.

A principios de junio, 10 de los 12 miembros del jurado en el tribunal del condado de Lee votaron a favor de enviarlo al corredor de la muerte. Presente durante la lectura del veredicto, el comportamiento aparentemente "presumido" y "sonriente" de Wilson en el tribunal se volvió viral en TikTok.

La defensa intentó argumentar durante el juicio que Wade Wilson tiene una "mente enferma" y la "enfermedad de la adicción a las drogas".

Llamado por la defensa, el psiquiatra forense Mark Mills afirmó que Wilson padecía "algún tipo de trastorno psicótico".

Pero la fiscal Sara Miller dijo al jurado: "No es creíble que una enfermedad mental haya llevado al acusado a asesinar a Kristine Melton y Diane Ruiz. Estaba bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control, del odio".

"Ambos asesinatos fueron especialmente atroces y crueles. Le causó dolor y mostró una absoluta indiferencia hacia la vida de Melton", dijo Miller.