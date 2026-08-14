Messi, nacionalismo y libertad de expresión: el análisis sobre la imagen de Argentina en el exterior

La discusión sobre una supuesta campaña antiargentina en Estados Unidos volvió a instalarse tras el Mundial, aunque el periodista y analista de política internacional Jorge Elías y el periodista y locutor argentino radicado en Estados Unidos Norman Powell pusieron en duda que exista un rechazo organizado contra el país. El tema fue abordado en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, a partir del vínculo entre nacionalismo, fútbol e imagen internacional.

Desde Estados Unidos, Powell sostuvo que la percepción de una ofensiva contra la Argentina parece tener mayor presencia en el debate local que en el exterior. A su vez, Elías señaló que algunas expresiones posteriores al Mundial deben analizarse sin perder de vista la libertad de expresión y la manera en que el país se relaciona con otras sociedades.

Messi y una percepción que busca bajar las revoluciones

“A mí me da la impresión sinceramente que se habla más de campaña antiargentina en Buenos Aires que en ningún otro lado”, sostuvo Powell. Desde Estados Unidos, agregó: “Aquí en EE.UU. no ha habido campaña antiargentina, lo puedo decir con todas las letras”.

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Elías coincidió en que no puede hablarse de una operación organizada, aunque señaló que después del Mundial sí se percibieron expresiones de rechazo. En ese contexto, destacó el impacto que tuvo la muerte del padre de Lionel Messi y las muestras de solidaridad recibidas.

“El fallecimiento del papá de Messi realmente ha mostrado imágenes y gestos muy, muy nobles”, afirmó Elías, quien mencionó especialmente a Cristiano Ronaldo: “No se puede decir que sea amigo de Messi y se ha solidarizado de un modo muy cálido”.

También resaltó la carta que Messi dedicó a su padre y el gesto del presidente del Barcelona, quien manifestó su deseo de que el futbolista termine su carrera en el club. Para Elías, esos acontecimientos “han bajado bastantes revoluciones sobre lo que se estaba viendo”.

El debate por el nacionalismo y la libertad de expresión

La conversación también puso el foco en las respuestas políticas frente a las críticas contra la Argentina. Powell planteó que “la Casa Rosada sí ha tratado de hacer ese tipo de afirmación por alguna razón política”.

Elías cuestionó especialmente la idea de sancionar expresiones consideradas ofensivas contra el país y advirtió sobre el riesgo de utilizar el nacionalismo como herramienta política.

“No quedó claro esa exaltación tardía de nacionalismo barato, porque es nacionalismo barato”, sostuvo. Y defendió la libertad de expresión: “Lo que debería primar es la libertad de expresión”.

Finalmente, Elías planteó una autocrítica sobre la conducta argentina en el exterior: “Sí hay que reconocer que país al que vamos, país en el que queremos imponer nuestras costumbres”. La discusión dejó así abierta una pregunta que excede al fútbol: cómo construir una imagen internacional de la Argentina sin confundir orgullo nacional con intolerancia a las críticas.