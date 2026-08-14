Ryanair aprovechó el Mundial con una provocadora campaña: "Only Fly Winners"

Pablo De la Fuente analizó en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la particular publicación de Ryanair y la referencia de la aerolínea a los “ganadores”. La compañía irlandesa volvió a utilizar las redes sociales para generar impacto a partir de un acontecimiento deportivo.

El posteo mostró al futbolista subiéndose a uno de sus aviones y estuvo acompañado por el mensaje “Only Fly Winners”, una frase que rápidamente llamó la atención por su tono provocador. El recurso publicitario permitió a la aerolínea asociar su marca con el protagonista del deporte y aprovechar la repercusión del momento.

La estrategia provocadora de Ryanair

El entrevistado explicó el origen de la publicación y destacó el recurso utilizado por la compañía. “Un tweet, una publicación en Twitter que hizo la línea aérea Ryanair con el mejor jugador elegido del Mundial”, señaló De la Fuente, al describir la imagen que dio lugar al comentario.

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La estrategia de Ryanair apuntó directamente a asociar su marca con los protagonistas del deporte y, al mismo tiempo, aprovechar el impacto mediático del jugador. En ese sentido, el mensaje “Only Fly Winners”, que puede traducirse como “solo vuelan ganadores”, funcionó como una frase publicitaria de alto impacto.

Una publicación que buscó generar impacto

Durante el intercambio, el conductor recordó que el jugador viajaba desde Madrid rumbo a Manchester mientras continuaban las conversaciones relacionadas con Barcelona. En ese contexto, De la Fuente sintetizó el mensaje de la aerolínea con una frase que resume su estrategia: “Pero la primera cita es solo para ganadores”.

La publicación despertó además una reflexión sobre el estilo comunicacional de Ryanair, una compañía conocida por utilizar el humor, la ironía y las provocaciones como parte de sus campañas digitales.

Una marca irlandesa con identidad low cost

Ryanair es una aerolínea de origen irlandés que construyó buena parte de su identidad comercial alrededor del modelo low cost. Su comunicación suele buscar repercusión en redes sociales mediante mensajes breves, irónicos y vinculados con acontecimientos de actualidad.