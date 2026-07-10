Pánico en pleno vuelo de Ryanair: un pasajero fue succionado tras el desprendimiento de una ventanilla

Un dramático episodio ocurrió este viernes en un Boeing 737-800 operado por la aerolínea irlandesa low cost Ryanair, que despegó del Aeropuerto Internacional de Salónica-Macedonia, Grecia. El pánico se apoderó del vuelo en pleno ascenso, cuando un pasajero fue succionado parcialmente y tuvo la mitad de su cuerpo fuera del fuselaje, tras el desprendimiento repentino de una ventana de la nave.

La brusca pérdida de presión de la cabina provocó que el hombre que ocupaba el asiento terminará con el torso expulsado hacia el exterior durante unos instantes. Según el comunicado oficial de la compañía, el viajero afectado llevaba colocado el cinturón de seguridad, un factor que resultó determinante para evitar la tragedia aérea.

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Las imágenes registradas por algunos pasajeros muestran el interior del avión con las máscaras de oxígeno desplegadas y una de las ventanillas completamente destruida, mientras el personal de cabina seguía los protocolos de emergencia para asistir a los ocupantes.

De acuerdo con los primeros informes, la aeronave había alcanzado una altitud aproximada de 16.000 pies (4.876 metros) al momento del impactante incidente.

Los pasajeros del vuelo de Ryanair señalaron que “se escuchó una fuerte explosión” segundos antes de que descendieran automáticamente las máscaras de oxígeno. La tripulación inició inmediatamente el procedimiento de emergencia mientras el comandante reducía la altitud y emprendía el regreso hacia el aeropuerto de origen.

Los medios griegos detallaron que el pasajero afectado tiene 61 años de edad. Al consumarse aterrizar, recibió asistencia médica en Salónica. “Está consciente, pero en estado de shock, el impacto le causó una herida en el cuello, además de abrasiones y quemaduras”, indicaron los voceros de la compañía aérea.

La ventana rota, que se desprendió durante el dramático vuelo de Ryanair

El pasajero que protagonizó el hecho traumático sufrió lesiones, pero permaneció consciente durante toda la secuencia vivenciada, según precisó el informe oficial del personal a bordo y, tras el aterrizaje, fue atendido por equipos médicos que se habían apostado sobre la pista a la espera del avión de Ryanair.

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Qué habría provocado el desprendimiento de la ventanilla del avión de Ryanair

La investigación quedó a cargo de las autoridades aeronáuticas griegas, con la colaboración de organismos internacionales de seguridad aérea. Además, también cuenta con la participación conjunta de expertos técnicos con el objetivo de analizar el estado del avión y determinar qué originó el desperfecto.

Las primeras hipótesis apuntan a que una pieza desprendida de uno de los motores del nave de Ryanair impactó contra la ventanilla, provocando su rotura y la posterior despresurización de la cabina. Sin embargo, las autoridades aclararon que esa versión aún forma parte de la investigación y no constituye una conclusión definitiva.

Especialistas en seguridad aérea comenzaron a inspeccionar tanto el motor como el fuselaje del Boeing 737 para determinar con precisión la secuencia de los hechos y establecer si existió una falla mecánica previa o algún otro factor que contribuyera al incidente.

PM/ML