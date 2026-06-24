Subió borracho a un vuelo low cost, quiso atacar a un policía y recibió una golpiza

Un vuelo de la empresa Ryanair entre Escocia y España fue afectado por una gran conmoción: una pareja, al parecer alcoholizada, abordó la aeronave y protagonizó una fuerte discusión que terminó con una pelea con el personal de seguridad y un detenido.

El episodio comenzó como una acalorada discusión y escaló cuando el hombre intentó agredir al personal de seguridad que intentaba disuadirlo. Como consecuencia del escándalo, fue reducido, recibió una feroz golpiza y terminó detenido.

La violenta situación fue registrada por algunos de los pasajeros con sus teléfonos celulares. Varios de los testigos del hecho dialogaron con la prensa española y dieron su versión sobre lo que ocurrió en el vuelo que unía Edimburgo, capital de Escocia, con Palma de Mallorca.

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"La pareja subió al avión en un estado de ebriedad avanzado y a los pocos minutos de partir comenzaron a vociferarse", relató uno de los pasajeros y explicó cómo escaló la situación: "Estando en pleno vuelo la discusión se hizo cada vez más fuerte".

El mismo pasajero destacó que la tripulación consiguió apaciguar el conflicto en un primer momento. No obstante, señaló que la tensión regresó cuando una azafata les informó que serían demorados al llegar a Palma de Mallorca, momento en el que "el hombre nuevamente entró en cólera".

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Testigos del hecho explicaron que primero se produjo un fuerte intercambio verbal con los miembros de la tripulación y luego la situación empeoró cuando personal de seguridad intervino tras el aterrizaje para intentar calmar al hombre, quien se encontraba sumamente agresivo.

Ritchie Denholm, quien filmó el altercado, dialogó con Edinburgh Live y explicó que la pareja resultó molesta durante todo el viaje. "Estaban muy alcoholizados. Hablaban fuerte, se gritaban, se empujaban. Los pasajeros no sabíamos qué hacer porque estaban descontrolados", profundizó.

En las imágenes del hecho se ve al agresor, cuya identidad no fue difundida, en un evidente estado de alteración junto a tres agentes del personal de seguridad intentaban contenerlo mientras el hombre lanzaba golpes y piñas al aire con la intención de agredirlos.

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El hombre finalmente fue reducido por un miembro del personal de seguridad que lo derribó al suelo y respondió pegándole golpes de puño de la misma manera que estaba haciendo el agresor. Posteriormente, al aterrizar fue retirado de la aeronave y detenido en territorio español.

La aerolínea condenó los hechos de violencia ocurridos durante el vuelo a través de un comunicado y su director ejecutivo, Michael O’Leary, reclamó que los aeropuertos deberían limitar la venta de alcohol antes de los vuelos matutinos para disminuir la cantidad de incidentes con pasajeros ebrios y agresivos.

"Este proceder se ha vuelto repetitivo. Ryanair se ve obligada a desviar casi un vuelo diario debido al comportamiento de viajeros que consumen alcohol en exceso", relató a la revista Time y, tras proponer un límite de dos bebidas por persona, amplió: "Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas. No debería servirse alcohol en los aeropuertos fuera del horario permitido para los bares".

AS/ff