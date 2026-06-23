Un conductor golpeó a un colectivero tras una discusión de tránsito en La Matanza y todo quedó grabado

Una nueva situación de violencia vial tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza y quedó registrada en video. El hecho ocurrió en la localidad de La Tablada, donde un automovilista interceptó a un colectivo, descendió de su vehículo y atacó al chofer luego de una discusión tras una maniobra de tránsito.

La secuencia, que fue filmada por el propio conductor del colectivo y luego difundida en redes sociales, se viralizó rápidamente y generó indignación entre los usuarios por el nivel de agresividad exhibido por el atacante.

De acuerdo con las imágenes y el relato de los involucrados, el episodio comenzó durante el fin de semana mientras ambos vehículos circulaban por una autopista. Los ocupantes del automóvil aseguraron que el colectivo los había encerrado en dos oportunidades, situación que habría desencadenado el enfrentamiento.

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Minutos después, el conductor del auto decidió cruzarse delante del colectivo para obligarlo a detener la marcha. Desde el asiento del acompañante, la mujer que viajaba con él comenzó a increpar al chofer con insultos y gestos de desaprobación, mientras le reprochaba la maniobra que había realizado momentos antes.

La tensión aumentó cuando el automovilista bajó de su vehículo y se dirigió corriendo hacia la ventanilla del colectivo. Allí golpeó en reiteradas ocasiones el vidrio y lanzó insultos contra el chofer. “¿Qué te pasa, gato?”, se lo escucha decir en el video mientras descarga varios golpes sobre el colectivo.

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Sin conformarse con la agresión verbal y física, el hombre introdujo uno de sus brazos por la ventana e intentó quitarle el teléfono celular al colectivero, que registraba toda la escena. Sin embargo, el chofer logró sostener el aparato y continuó grabando.

En las imágenes difundidas no se observa una reacción violenta por parte del trabajador del transporte. Durante todo el episodio permaneció dentro del vehículo, evitó responder a las provocaciones y solo apartó el celular cuando el agresor intentó arrebatárselo.

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Tras concretar la agresión, el automovilista regresó a su vehículo y escapó del lugar. Aunque su rostro quedó registrado en la filmación, hasta el momento no fue identificado. Según informaron fuentes judiciales, ninguna de las personas involucradas presentó una denuncia por el episodio, por lo que hasta ahora no existe una investigación formal en curso.

CS/MSS