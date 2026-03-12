Lanzan JOY, una nueva aerolínea argentina que apunta a mejorar la conectividad entre provincias

En un mercado aerocomercial que todavía arrastra problemas de conectividad entre provincias, se presentó JOY, una nueva aerolínea argentina que buscará ampliar los vuelos regionales y sumar rutas directas entre ciudades del interior.

La compañía fue anunciada este 11 de marzo en Buenos Aires y está impulsada por un grupo de empresarios del sector con capitales mayoritariamente nacionales. El proyecto apunta a cubrir un segmento de pasajeros que hoy tiene pocas opciones para viajar entre provincias sin pasar por la Ciudad de Buenos Aires.

En su etapa inicial, la empresa operará con dos aviones Bombardier CRJ‑200 LR, con capacidad para 50 pasajeros. Se trata de aeronaves de cabina angosta con dos asientos por lado, sin asiento central, un formato que permite más espacio personal y embarques más rápidos.

La compañía busca posicionarse en el segmento de vuelos de cabotaje con un servicio diferenciado, con cabina silenciosa, atención a bordo y una operación pensada para trayectos regionales de corta y media distancia.

El primer destino confirmado es San Salvador de Jujuy, tras un acuerdo firmado con el gobierno provincial. Sin embargo, el inicio de las operaciones dependerá de la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil, el organismo que regula la actividad aerocomercial en el país.

Además de esa ruta, el plan inicial contempla vuelos desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo. También se analizan conexiones entre ciudades del interior como Córdoba, Puerto Iguazú y San Carlos de Bariloche.

La empresa todavía no informó una fecha concreta para el inicio de los vuelos. Según indicaron desde el proyecto, el cronograma se dará a conocer una vez finalizado el proceso regulatorio.

El lanzamiento de una nueva aerolínea se produce en un momento de cambios en el mercado aerocomercial argentino, donde varias provincias reclaman más rutas directas y mejor conexión entre destinos turísticos y productivos sin pasar necesariamente por Buenos Aires.

