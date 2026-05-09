Sexo en pleno vuelo: demoraron a una pareja que estaba semidesnuda en un avión que había llegado a Rosario

Una pareja fue demorada este sábado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de ser denunciada por intentar mantener relaciones sexuales durante un vuelo de Copa Airlines que había partido desde Panamá y aterrizó de madrugada en el aeropuerto internacional de Rosario. Los involucrados, un hombre de 55 años y una mujer de 60, fueron señalados por otros pasajeros tras permanecer semidesnudos en sus asientos de la fila F del vuelo CM 836.

El episodio ocurrió mientras la aeronave se aproximaba a la terminal aérea rosarina, ubicada en el barrio de Fisherton. Según fuentes aeroportuarias, varios pasajeros advirtieron a la tripulación sobre la situación y manifestaron incomodidad por la escena que se desarrollaba a bordo.

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Ante las quejas, la jefa de cabina notificó al supervisor del vuelo y expresó su intención de impulsar una acción penal por presunto exhibicionismo contra ambos pasajeros. A partir de ese aviso, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de incidentes durante vuelos internacionales.

La intervención incluyó una comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que ordenó que los acusados fueran entregados a la comisaría con jurisdicción en el aeropuerto una vez finalizado el aterrizaje. Allí se realizaron las diligencias de rigor, entre ellas la toma de fotografías y fichas identificatorias.

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Aunque el Código Aeronáutico argentino no contempla una figura específica para las relaciones sexuales dentro de una aeronave, sí establece normas vinculadas a la conducta de los pasajeros y a la preservación del orden durante el vuelo. El comandante tiene facultades para intervenir cuando una actitud afecta la seguridad o altera el normal funcionamiento de la aeronave.

Además de una eventual causa contravencional o penal por exhibicionismo, la pareja podría enfrentar sanciones internas de la compañía aérea. Entre las medidas posibles figura la restricción o prohibición para volver a volar con la aerolínea en el futuro.

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Antecedentes de escándalos sexuales en vuelos comerciales

Casos similares se registraron en distintos países durante los últimos años. En 2023, una pareja fue expulsada de un vuelo de Ryanair que unía Ibiza con Milán luego de protagonizar escenas sexuales frente a otros pasajeros, situación que derivó en la intervención de la tripulación y en denuncias por comportamiento inapropiado.

Otro episodio ocurrió en un vuelo de British Airways entre Londres y Boston, cuando dos pasajeros fueron descubiertos manteniendo relaciones en el baño del avión. La situación obligó a los auxiliares de cabina a interrumpir el hecho y generó demoras por incidentes dentro de la aeronave.

En Estados Unidos también hubo antecedentes resonantes. Una pareja fue detenida en un vuelo de Las Vegas a Detroit tras ser acusada de conducta obscena mientras otros pasajeros grababan videos con sus celulares. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y reabrieron el debate sobre los límites de conducta en vuelos comerciales.

CS