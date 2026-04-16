Un avión británico voló entre Uruguay y las Islas Malvinas sin autorización

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, informó que una aeronave militar del Reino Unido voló entre Montevideo, Uruguay, y las Islas Malvinas pasando sobre el espacio aéreo argentino sin autorización, por lo que se solicitaron explicaciones a las autoridades uruguayas y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

"Hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino", explicó a través de su cuenta de X.

Aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que voló entre Uruguay y las Islas Malvinas sin autorización.

El funcionario provincial indicó que luego la aeronave reingresó al aeropuerto de Carrasco, en Uruguay, por lo que se le remitió una nota formal al embajador uruguayo solicitando información y detalles sobre el itinerario, autorizaciones y situación actual del vuelo.

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Tras remarcar la gravedad institucional de los hechos, desde el gobierno fueguino también se le solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe "si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido".

"La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra Provincia y de la República Argentina", concluyó Dachary en su publicación.

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Un hecho similar ocurrió en noviembre de 2024 cuando el ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Luke Pollard, llegó a Puerto Argentino con el objetivo de realizar un homenaje a los combatientes ingleses que perdieron la vida durante la guerra de Malvinas.

"Queremos una relación productiva con la Argentina, pero el mensaje inequívoco es que las islas son británicas", expresó el funcionario inglés, en diálogo con medios internacionales, antes de llegar al archipiélago, ratificando la posición de Reino Unido en torno a los reclamos de soberanía argentina sobre las islas.

En aquel momento, se indicó que la visita del funcionario británico coincidió con la presencia del portaaviones británico HMS Queen Elizabeth en Malvinas, aunque desde el gobierno del Reino Unido dialogaron con La Nación y desmintieron que la embarcación se encontrara en el Atlántico Sur.

AS/LT