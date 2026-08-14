Hinchas argentinos en Brasil: denuncian provocaciones y un posible negocio detrás de los conflictos

Los enfrentamientos entre hinchas argentinos y brasileños volvieron a quedar bajo la lupa a partir de distintos episodios registrados durante partidos disputados en Brasil. En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Pablo De la Fuente explicó que los conflictos no se limitan a los argentinos y que también existen antecedentes de enfrentamientos violentos entre aficionados locales.

Según De la Fuente, una de las claves del problema está en el choque entre diferentes códigos culturales y en las consecuencias que pueden tener determinadas conductas en Brasil. Además, el periodista denunció la existencia de un presunto mecanismo para provocar a hinchas argentinos y generar situaciones que puedan derivar en causas judiciales.

Los conflictos entre hinchas argentinos y brasileños

“Es bien típico eso de los recibimientos, pero también se produce con los partidos locales”, señaló el periodista desde Brasil. En ese sentido, aclaró que existen antecedentes de “ataques salvajes entre ellos y después de la policía”, especialmente en clásicos disputados en distintas regiones del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según De la Fuente, una de las claves del problema está en el choque entre diferentes códigos culturales. “Venimos a Brasil con nuestra cultura, nuestros cantos, algún gesto que acá es causal de juicio, de cárcel”, explicó, al referirse a las diferencias entre las costumbres de los hinchas argentinos y las normas brasileñas.

La denuncia sobre provocadores en los partidos

El periodista introdujo además una denuncia de mayor gravedad: la existencia de grupos que presuntamente buscarían provocar a los hinchas argentinos para generar situaciones que puedan terminar en procesos judiciales.

“Hay una cosa que me contaban del consulado: es que ya hay grupos de provocadores que van junto con el fiscal de la causa a provocar argentinos para que se genere un gesto provocativo y así generar un negocio”, afirmó De la Fuente.

Ante la consulta sobre cómo funcionaría ese mecanismo, el periodista fue más específico: “Todos los partidos tienen un fiscal que está actuando en el caso, va alguien asociado al fiscal a provocar argentinos para conseguir una provocación que genere un delito”.

La denuncia plantea un escenario en el que una provocación deliberada podría terminar desencadenando una causa penal contra los hinchas involucrados.

El antecedente de una abogada tucumana

De la Fuente vinculó esta situación con un caso anterior que involucró a una abogada tucumana detenida en Brasil. Según explicó, el episodio terminó con una sanción económica después de atravesar una instancia de prisión domiciliaria. “Con eso genera obviamente el caso recordado de la abogada tucumana, que se resolvió con una multa, obviamente con dos o tres meses de prisión domiciliaria y después se resuelve con una multa”, sostuvo.

Para el periodista, este tipo de situaciones habría permitido el surgimiento de intereses económicos alrededor de los conflictos con hinchas extranjeros. “Entonces ahí se ha montado un negocio detrás de eso”, concluyó De la Fuente.

El planteo abre un debate sobre la relación entre hinchadas, policía y Justicia en Brasil, y sobre la necesidad de diferenciar los comportamientos genuinamente violentos de aquellos episodios que podrían surgir a partir de provocaciones deliberadas.