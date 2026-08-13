Matthew McConaughey vuelve a la pantalla grande con “Los rivales de Amziah King”, una película independiente dirigida y escrita por Andrew Patterson que combina crimen, música, drama familiar y elementos de comedia. El estreno en Estados Unidos está previsto para el 14 de agosto de 2026, después de que la producción tuviera su primera presentación en el festival South by Southwest de 2025.

La película marca el regreso de McConaughey a un papel protagónico en el cine después de varios años de actividad reducida. El actor interpreta a Amziah King, un apicultor, músico y antiguo padre de acogida que vive en una comunidad rural de Oklahoma y que encuentra en la miel, la música y sus vínculos con los vecinos una parte central de su vida.

El proyecto también representa el segundo largometraje de Andrew Patterson, quien llamó la atención con “The Vast of Night”, su debut estrenado en 2019. Para esta nueva producción, el director eligió una historia que comienza alrededor de una comunidad dedicada a la producción de miel y avanza hacia un conflicto relacionado con el crimen y las disputas de poder.

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De qué trata “Los rivales de Amziah King”

Amziah King es presentado como una figura central dentro de una pequeña comunidad rural. Durante el día trabaja con sus colmenas y produce miel, mientras que fuera de esa actividad participa de una banda de música folk junto con amigos y vecinos del lugar.

La música ocupa un lugar importante en la película y funciona como uno de los elementos que permiten mostrar los vínculos entre los habitantes. El personaje interpretado por McConaughey toca el banjo y participa de reuniones comunitarias en las que la música se convierte en una actividad compartida.

El actor explicó por qué se sintió atraído por ese universo. “La alegría, el alma, el humor, la música, la poesía, la originalidad de su momento lugar y espacio”, dijo McConaughey durante una entrevista con AFP.

El vínculo de Amziah con la comunidad también es fundamental para entender su personaje. “Conocía a esta gente. Me gustaba la forma en que se tenían cariño, la forma en que peleaban, en cómo se preocupaban por ellos. Me gustaba la manera en que usaban la música y el humor para sobrevivir”, señaló el actor.

El conflicto principal comienza cuando Kateri, una joven que Amziah había acogido años antes junto con su esposa, regresa inesperadamente al pueblo. El reencuentro permite recuperar un vínculo familiar y lleva al protagonista a incorporarla nuevamente a su vida cotidiana y a su actividad vinculada con la apicultura.

El personaje de Kateri es interpretado por Angelina LookingGlass.

La relación entre ambos ocupa buena parte de la primera etapa de la película. Amziah la integra a la comunidad, la acerca a las comidas compartidas y también intenta incorporarla a la banda de música, mientras Kateri vuelve a encontrar un espacio de pertenencia después de años alejada de ese entorno.

Pero la historia cambia de dirección cuando la actividad relacionada con la miel queda atravesada por intereses económicos y conflictos locales. El relato incorpora entonces elementos del thriller policial y presenta a un magnate interpretado por Kurt Russell como una de las figuras enfrentadas a Amziah.

La película combina así distintos géneros y modifica su tono a medida que avanza la historia. La primera parte se apoya en la comunidad, la música y la relación entre los personajes, mientras que posteriormente aparecen las disputas, los conflictos de poder y situaciones vinculadas con el crimen.

La sinopsis oficial resume el punto de partida de la película de esta manera: “En lo más profundo de los bosques de la Oklahoma rural, el carismático Amziah King lidera una banda de inadaptados que tocan bluegrass mientras supervisan la principal operación de fabricación de miel del pueblo”.

Kurt Rusell interpreta a un magnate que funciona como antagonista de Amziah, el personaje de Matthew McConaughey.

La nueva película de Andrew Patterson y el regreso de Matthew McConaughey

El proyecto surgió a partir de una idea de Patterson centrada en una protagonista indígena estadounidense. El director buscaba construir una historia alrededor de una mujer capaz de utilizar su inteligencia para enfrentar las situaciones que aparecen en su camino.

Patterson explicó que quería contar la historia de “una mujer indígena estadounidense que no se detendría ante nada”. La intención fue desarrollar un personaje cuya principal herramienta fuera su capacidad para resolver problemas.

“Ella simplemente usa su intelecto y su ingenio. Y me emocionaba poner ese tipo de personaje en el mundo. Esa fue, literalmente, la semilla de la idea que me hizo querer hacer (la película), y después llegó el personaje de Amziah”, explicó el director sobre el personaje de Kateri, interpretado por Angelina LookingGlass.

McConaughey no formaba parte de los planes iniciales del realizador. Patterson contó que, en ese momento, trabajaba desde Oklahoma y todavía no había tenido la posibilidad de presentarle personalmente el proyecto al actor.

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“Soy apenas un tipo en Oklahoma escribiendo guiones, haciendo peliculitas. No había tenido chance de presentarle este proyecto”, relató Patterson sobre el camino que finalmente permitió que ambos trabajaran juntos.

El director también incorporó al elenco a Kurt Russell y construyó una producción independiente que tuvo su primera exhibición en South by Southwest en 2025. La película recibió entonces críticas positivas y llegó a generar especulaciones sobre posibles reconocimientos, aunque su distribución comercial se demoró.

La película terminó siendo distribuida de manera independiente por Black Bear. Patterson explicó que estaba “agradecido” por poder seguir realizando producciones originales y definió como un honor haber participado en el regreso de McConaughey al cine.

El actor había reducido su presencia en grandes producciones después de “Los caballeros”, la película de Guy Ritchie estrenada en 2020. El año previo también había protagonizado “Serenity” y “The Beach Bum”, antes de iniciar un período de menor actividad cinematográfica.

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Durante ese tiempo, McConaughey se concentró en otros proyectos y escribió sus memorias, “Greenlights”. También participó en producciones puntuales, como la película de Apple “The Lost Bus”, que fue rodada después de “Los rivales de Amziah King” aunque llegó antes al público.

La nueva película fue rodada en Alabama, aunque la historia está ambientada en la zona rural de Oklahoma. El escenario permite desarrollar la actividad apícola, las reuniones de la comunidad y los espacios naturales que acompañan el recorrido de Amziah y Kateri.

El reparto se completa con Rob Morgan, Tony Revolori y Owen Teague, además de McConaughey, Russell y LookingGlass. La película busca combinar el trabajo de sus protagonistas con un elenco secundario amplio, propio de la representación de una pequeña comunidad.

RV/fl