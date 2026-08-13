Así fue el regreso de Ritchie Blackmore al escenario con Deep Purple después de 33 años

Ritchie Blackmore volvió a subir al escenario con Deep Purple después de 33 años de separación y tocó junto a sus antiguos compañeros uno de los himnos más grandes de la historia del género: “Smoke on the Water”.

El encuentro ocurrió el miércoles 12 de agosto en el Northwell at Jones Beach Theater, en Wantagh, Nueva York, durante el concierto que Deep Purple ofreció como parte de su actual gira por Estados Unidos. Blackmore, de 81 años, apareció como invitado especial para protagonizar un reencuentro que hasta hace apenas unos días parecía prácticamente imposible.

La última vez que Blackmore había compartido escenario con Deep Purple había sido en 1993, durante la etapa final de su segunda y última permanencia en la banda. Desde entonces, la relación entre el guitarrista y sus antiguos compañeros estuvo marcada por diferencias, distancia y declaraciones cruzadas.

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Por eso, la imagen de Blackmore nuevamente junto a Ian Gillan e Ian Paice tuvo un peso que excedió largamente lo musical. Durante años, los seguidores de Deep Purple habían imaginado una escena semejante sin demasiadas esperanzas de verla concretarse.

Una aparición que se conoció apenas horas antes

La sorpresa fue todavía mayor porque el regreso no había sido anunciado con meses de anticipación. Blackmore reveló el martes, durante una transmisión en vivo por Instagram junto a su esposa y compañera de Blackmore's Night, Candice Night, que tenía previsto presentarse con Deep Purple al día siguiente.

“Será bueno volver a ver a los viejos compañeros”, había dicho el guitarrista, en un mensaje que inmediatamente generó una enorme expectativa .

Blackmore apareció sobre el escenario y se produjo finalmente el encuentro que durante más de tres décadas parecía descartado. El repertorio elegido no podía ser más simbólico: “Smoke on the Water”, la canción cuyo riff se convirtió en una de las piezas fundamentales del aprendizaje de varias generaciones de guitarristas.

La canción, además, tiene una conexión histórica particularmente fuerte con Blackmore. El riff que abre el tema es uno de los más reconocibles del rock y pertenece a esa etapa dorada de Deep Purple en la que el guitarrista, Gillan, Paice, Jon Lord y Roger Glover construyeron un sonido que terminó definiendo buena parte del hard rock de los años 70.

El reencuentro que faltaba

Más allá de la canción, hubo otro elemento que convirtió la escena en algo especial: Blackmore y Gillan volvieron a compartir escenario después de más de tres décadas.

La relación entre ambos había sido particularmente conflictiva durante los años posteriores a la separación. La salida de Blackmore de Deep Purple en 1993 terminó de cerrar una etapa que había comenzado con la formación de la banda a fines de los 60 y que había producido discos fundamentales como Deep Purple in Rock, Machine Head y Made in Japan.

Después de abandonar definitivamente Deep Purple, Blackmore concentró su carrera en Rainbow y, posteriormente, en Blackmore's Night, el proyecto de música renacentista que formó junto a Candice Night.

El guitarrista había dejado atrás hacía mucho tiempo el circuito habitual del rock pesado. Incluso había advertido antes del concierto que prácticamente no tocaba rock desde hacía 25 años, lo que hacía todavía más inesperada su aparición con Deep Purple.

Una noche para la historia de Deep Purple

El regreso de Blackmore no significa, al menos por ahora, una reunificación permanente de la formación clásica. Se trató de una aparición especial en un concierto puntual. Pero para los fanáticos, la diferencia es casi anecdótica.

Después de 33 años, Ritchie Blackmore volvió a ocupar el lugar que durante décadas había parecido reservado para los recuerdos: el escenario de Deep Purple.

Y lo hizo a los 81 años, frente a una multitud que pudo asistir a una escena que muchos consideraban imposible. El guitarrista que ayudó a inventar el lenguaje de la guitarra eléctrica del hard rock volvió a tomar su instrumento junto a la banda que lo convirtió en leyenda.

FL/ff