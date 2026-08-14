Tensión entre Estados Unidos e Irán: las negociaciones siguen estancadas y crece la presión militar

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan un momento de fuerte tensión mientras continúan los movimientos militares en Medio Oriente. El estancamiento de las conversaciones se combina con la disputa por las condiciones para avanzar hacia un acuerdo y con nuevas presiones sobre Washington y Teherán.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista y analista internacional desde Estados Unidos Norman Powell analizó el estado de las conversaciones, el despliegue militar estadounidense y las tensiones diplomáticas que involucran a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el Reino Unido.

Negociaciones estancadas y presión militar

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen trabadas mientras aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el abastecimiento mundial de petróleo. Según Powell, el conflicto se encuentra en una etapa de incertidumbre y con una presencia militar estadounidense cada vez mayor.

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"Sigue estancada las negociaciones desde que Trump le respondió a Irán", explicó el periodista. Teherán había reclamado compensaciones por los daños provocados por los ataques estadounidenses y fondos para la reconstrucción del país.

La respuesta de Washington también profundizó el conflicto. "Trump a su vez respondió diciendo que en ese caso Estados Unidos reclamaba que le pagaran una indemnización por todos los ataques que Irán ha provocado alrededor del mundo", señaló Powell, en referencia a las acciones atribuidas a grupos aliados de Irán.

El escenario militar también cambió respecto de los planes iniciales. "Las fuerzas norteamericanas han tenido que cambiar de planes que no estaba previsto que esto durara tanto", sostuvo. En ese contexto, Estados Unidos prepara el desplazamiento del portaaviones USS George Washington para reemplazar al USS Abraham Lincoln, que lleva meses desplegado en la región.

Netanyahu, Trump y la tensión con el Reino Unido

Powell también puso el foco en las versiones sobre la influencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las decisiones de Donald Trump. Sin embargo, remarcó una precisión fundamental: "La Casa Blanca ha negado que haya iniciado esta guerra con Irán por sugerencia de Netanyahu, lo han negado totalmente en varias oportunidades".

El conflicto también abrió un nuevo frente diplomático entre Israel y el Reino Unido. Netanyahu realizó fuertes declaraciones contra Londres, a las que Powell calificó como especialmente llamativas.

"Lo trató como una república islámica del Reino Unido con poder nuclear de atacar a Irán, de atacar a Israel y de ser una amenaza para Israel", explicó.

Para el periodista, la situación puede tener consecuencias más allá de la relación bilateral entre Israel y el Reino Unido. "Habrá que ver qué impacto tiene en la relación bilateral y también supongo en la relación con la Unión Europea", concluyó Powell, al advertir sobre las tensiones que el conflicto en Medio Oriente continúa generando en el escenario internacional.