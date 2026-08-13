Trump reactiva su estrategia de presión económica para intentar doblegar a Irán

La campaña militar de Estados Unidos contra Irán no ha logrado hasta ahora obligar al régimen a capitular. La administración Trump vuelve a apostar a que una presión económica asfixiante conseguirá ese objetivo.

Ante la escasez de municiones necesarias y las reservas sobre continuar una guerra impopular, Trump y sus principales funcionarios están recurriendo nuevamente a una estrategia conocida frente al régimen: apoyarse en un aumento constante de las sanciones económicas y en un bloqueo naval para frenar las exportaciones de petróleo.

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El renovado énfasis en el castigo económico —denominado “Máxima Presión” durante el primer mandato de Trump— supone un marcado giro para una administración que, apenas unos días antes, había amenazado con intensificar la campaña militar tras casi seis meses de guerra contra Teherán.

Aunque la estrategia no consiguió el resultado que el presidente Donald Trump buscaba antes de 2020, él y su equipo sostienen que esta vez sí funcionará.

“La Operación Furia Económica, liderada por el secretario de Estado, Scott Bessent, está devastando la economía iraní”, dijo el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, a Fox News el 10 de agosto. Afirmó que el país “aguantaría los bombardeos”, pero que los iraníes temían más a Bessent que al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump hizo un comentario similar el domingo a Axios y dijo que está actuando con discreción respecto de Irán. “Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tiene dinero”. Bessent planteó una idea similar semanas antes en Fox: “el gobierno está haciendo sufrir a la gente y vamos a seguir presionando”.

Eso coincide con el argumento de algunos analistas que sostienen que el régimen se tambalea hacia un colapso económico y que dispone de menos opciones para eludir las sanciones a través de otros países, como Emiratos Árabes Unidos.

“A medida que jurisdicciones que antes se utilizaban para evadir sanciones, incluidos Emiratos Árabes Unidos, se vuelven mucho menos receptivas a las finanzas y el comercio ilícitos iraníes, y los mercados globales reducen su dependencia de las materias primas iraníes, las sanciones existentes de Estados Unidos se vuelven mucho más potentes”, dijo Miad Maleki, exfuncionario de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y actualmente investigador sénior de Foundation for Defense of Democracies.

En contra de esa teoría está el hecho de que Estados Unidos lleva décadas imponiendo sanciones a Irán, al igual que a un puñado de otros países, sin provocar cambios políticos significativos. Otros ejemplos son Corea del Norte y Cuba, otro de los blancos recientes de Trump.

Estados Unidos ha añadido unas 2.200 sanciones contra Teherán desde que Trump comenzó a sumar nuevas designaciones en 2018, según Jeremy Paner, socio de Hughes Hubbard & Reed, quien hace seguimiento de las sanciones contra los sectores petrolero y petroquímico de Irán. Alrededor de 350 de ellas forman parte de la ofensiva Furia Económica de Bessent.

Hasta ahora, eso no ha logrado obligar a Teherán a ceder en su programa nuclear ni a liberar su control sobre el estrecho de Ormuz, ni en muchas otras cuestiones.

“El régimen está atrincherado”, dijo David Tannenbaum, director de Blackstone Compliance Services, una consultora especializada en sanciones. Aunque las sanciones valen la pena porque restringen los recursos del régimen, añadió: “No creo que vayan a cambiar el régimen. No creo que vayan a convencerlos de abandonar su programa nuclear”.

Consultado sobre el nuevo enfoque, un funcionario de la Casa Blanca dijo que las sanciones y el bloqueo naval han dejado a Irán completamente sin dinero y que Trump dispone de muchas herramientas que puede utilizar en los próximos meses. El funcionario no dio más detalles sobre lo que Trump podría tener en mente.

Estados Unidos aún puede dificultar que Teherán venda su petróleo o repatríe los ingresos obtenidos. Pero cada escalón adicional en la aplicación de sanciones implica mayores costos diplomáticos y menos certeza de que un daño económico adicional se traduzca en concesiones políticas.

Una opción para aumentar la presión podría ser apuntar a China e India, los dos mayores compradores de petróleo iraní, con China responsable de más del 90% de las exportaciones petroleras de Teherán. Las sanciones a entidades que facilitan estas compras reducirían directamente los ingresos petroleros de Irán.

Estados Unidos ya ha sancionado a algunas pequeñas refinerías independientes y empresas chinas desde que comenzó el conflicto con Irán, pero hasta ahora ha evitado apuntar a los grandes bancos chinos que financian ese comercio.

Las sanciones contra grandes instituciones financieras chinas podrían reducir los ingresos petroleros de Irán, pero también implicarían el riesgo de abrir otro frente con Pekín antes de una reunión prevista para septiembre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

“Si buscamos desplegar una estrategia más agresiva, las consideraciones no serán solo bilaterales: pasarán a ser multilaterales”, dijo Jess Hoversen, exfuncionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y actual economista jefe de Column, una plataforma bancaria digital.

Otros posibles objetivos incluyen casas de cambio en países como Emiratos Árabes Unidos que ayudan a Irán a repatriar fondos. Una vez que Irán concreta sus ventas de petróleo, todavía necesita casas de cambio e intermediarios para convertir los pagos —que a menudo recibe en yuanes chinos— en monedas que Teherán pueda utilizar. Aun así, es poco probable que esa medida por sí sola marque una diferencia significativa.

“¿Eso hará que Irán capitule?”, dijo Paner. “Probablemente no por sí solo”.