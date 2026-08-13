La Fed vuelve a dividirse por las tasas: Hammack pide una suba inmediata pese a la moderación de la inflación

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, cuestionó si las recientes señales de desaceleración de la inflación continuarán y reiteró su llamado a elevar las tasas de interés ahora.

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“Me encanta ver que esas cifras están bajando; es algo positivo, pero no confío en que vayamos a seguir viendo eso, ni en que vayan a ser lo suficientemente bajas como para llevarnos de nuevo a ese 2%”, dijo Hammack el jueves.

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Durante un evento con la Cámara de Comercio del área de Dayton en Kettering, Ohio, también dijo: “Creo que tenemos que actuar ahora” respecto de las tasas de interés.

Hammack discrepó de la decisión del mes pasado de mantener las tasas sin cambios y dijo que habría preferido elevar la tasa de referencia de la Fed en un cuarto de punto porcentual. El lunes dijo a Yahoo Finance que las tasas no estaban “restringiendo significativamente” la economía y que podrían ser necesarios “varios” ajustes de las tasas para llevar la inflación de nuevo al objetivo, aunque no quería anticipar cuál debería ser el nivel final.

El índice subyacente de precios al consumidor —que excluye las categorías de alimentos y energía, a menudo volátiles— aumentó un 0,2% respecto del mes anterior, según mostraron el miércoles datos oficiales. Los economistas consideraron que se trataba de un ritmo moderado que reducía la presión sobre los responsables de la política monetaria para elevar las tasas.