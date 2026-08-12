EE.UU. coloca bonos del Tesoro a 10 años con la tasa más alta desde la crisis financiera

Una subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años por US$42.000 millones registró el rendimiento más alto para estos títulos de referencia desde 2007, atrayendo un nivel razonable de demanda de inversionistas que han venido exigiendo una mayor compensación para financiar al gobierno estadounidense.

El rendimiento de la colocación del miércoles se situó en 4,683%, el más alto desde la crisis financiera mundial y apenas por encima del nivel vigente en el mercado antes del cierre de las ofertas a la 1 p.m. en Nueva York, una señal de que la demanda quedó solo ligeramente por debajo de las expectativas. Los bonos del Tesoro conservaron las ganancias de la jornada después de la subasta.

El resultado prepara el terreno para una subasta de bonos a 30 años el jueves, que se espera se realice al costo de financiamiento más alto en un cuarto de siglo. Una inflación por encima de la meta de la Reserva Federal y el aumento de los déficits presupuestarios han contribuido a mantener elevados los rendimientos de los títulos de largo plazo.

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Trump baja el tono con Warsh, pero mantiene la presión sobre la Fed por tasas más bajas

“Sigue siendo difícil que los rendimientos bajen con déficits desproporcionados, un crecimiento que se mantiene sólido, la guerra y una inflación por encima de la meta de la Fed”, señaló Gregory Faranello, responsable de negociación y estrategia de tasas estadounidenses de AmeriVet Securities.

Tasas de interés

Horas antes, una cifra de inflación al consumidor de EE.UU. en línea con las expectativas llevó a los operadores a reducir sus apuestas a que la Fed subirá las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. Los mercados de swaps reflejaban una probabilidad de alrededor del 40% de un aumento, frente a cerca del 50% antes de conocerse los datos.

El rendimiento a dos años —el más sensible a los cambios de corto plazo en la política monetaria de la Fed— cayó tres puntos básicos, hasta el 4,18%. Aun así, los inversionistas siguen descontando una probabilidad del 100% de un aumento de tasas antes de que concluya el año, lo que pone de manifiesto su preocupación por las presiones sobre los precios en la economía estadounidense.

“Si bien los datos deberían mantener vivas las expectativas de un aumento de tasas en septiembre, también ofrecen pocos motivos para que la Fed actúe de inmediato”, afirmó Steve Ryder, gestor sénior de cartera de renta fija de Aviva Investors. “Es probable que las autoridades otorguen mayor importancia al próximo informe del IPC y a los datos del mercado laboral antes de decidir si se requiere un endurecimiento adicional más adelante este año”.

Inflación

En julio, el índice de precios al consumidor, excluidas las categorías habitualmente volátiles de alimentos y energía, aumentó un 0,2% respecto al mes anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. En términos interanuales, avanzó un 2,5%, su ritmo más lento desde marzo de 2021.

La semana pasada, las señales de que el mercado laboral estaba más débil de lo esperado en julio también impulsaron un rally de los bonos, mientras los operadores reducían sus expectativas de un aumento de tasas este año. Dado que la Fed no volverá a votar sobre las tasas de interés hasta septiembre, la atención se centra ahora en la próxima ronda de informes mensuales de inflación y empleo correspondientes a agosto.

“Todas las reuniones de la Fed en el futuro cercano tendrán que incorporar la posibilidad de una sorpresa, pero seguimos pensando que la Fed podrá evitar por poco un aumento”, afirmó Christopher Hodge, economista jefe para EE.UU. de Natixis North America. Entre las razones mencionó una inflación que se aproxima gradualmente a la meta, un enfriamiento del consumo y unas perspectivas laborales más frágiles.

El simposio anual de bancos centrales que se celebrará en Jackson Hole, Wyoming, a finales de mes también será seguido de cerca en busca de posibles señales sobre las deliberaciones de política monetaria de la Fed.

Aunque el presidente Kevin Warsh ha evitado expresamente ofrecer orientación a los mercados sobre la trayectoria de la política monetaria desde que asumió el cargo a comienzos de este año, el encuentro será una oportunidad para que “afine el mensaje sobre la inflación”, afirmó Faranello, de AmeriVet.

Brad Conger, director de inversiones de Hirtle & Co., afirmó que la firma ha estado aumentando su exposición a bonos a 20 años con rendimientos superiores al 5%, “basándose en nuestra convicción de que muchas fuerzas están actuando en contra de una inflación generalizada, en particular los salarios reales, que se mantienen estables”.

LM