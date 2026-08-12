Google expande su red de cables submarinos en América Latina y refuerza a Chile como hub digital

Alphabet Inc., matriz de Google, anunció el martes nuevas conexiones de cables submarinos en América, incluida una entre Panamá, República Dominicana y Chile, país que busca consolidarse como un centro digital regional.

La expansión incluirá tres nuevos sistemas de cables: Alisios, Canoa y OlaLuz. Alisios conectará República Dominicana, Panamá y Chile, mientras que Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas, según un comunicado. OlaLuz, en tanto, conectará República Dominicana con Florida.

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Chile ha buscado posicionarse como una puerta de entrada digital en América Latina, atrayendo a empresas tecnológicas gracias a su estabilidad económica y política, su extensa red de fibra óptica, sus cables submarinos y su abundante energía renovable. Entre los proyectos en desarrollo se encuentra el cable Humboldt, respaldado por Google, que conectará Chile con Australia a través del Pacífico.

“Fortalecerá la posición de nuestro país como líder digital en América Latina”, declaró en un comunicado Louis de Grange, ministro de Transportes y Telecomunicaciones y ministro de Obras Públicas de Chile. El cable Alisios “sin duda impulsará a las empresas locales, fomentará el crecimiento económico y llevará las oportunidades de la economía digital global directamente a los hogares de millones de chilenos”.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el proyecto respalda la iniciativa Digital Hub del país y generará oportunidades tanto para Panamá como para el resto de la región, según el comunicado. Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, señaló que la alianza contribuirá a impulsar la integración digital del país.