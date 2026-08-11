Intel recauda US$ 20.000 millones en venta ampliada de acciones para impulsar su estrategia de IA

Intel Corp. recaudó US$20.000 millones mediante una venta ampliada de acciones, un tercio más de lo que buscaba cuando anunció la operación el lunes por la mañana.

El fabricante de chips fijó el precio de la oferta en US$95 por acción, según un comunicado de la compañía. Eso representa un descuento de 6,5% frente al precio de cierre del viernes, según cálculos de Bloomberg. La venta de acciones atrajo una demanda superior a US$100.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

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La operación de Intel demuestra la fortaleza de la demanda de los inversionistas por acciones de empresas vinculadas a la cadena de suministro de inteligencia artificial. Las mayores ofertas de acciones en Estados Unidos este año han estado dominadas por compañías que se benefician del auge del gasto en IA. Alphabet Inc. está en proceso de recaudar hasta US$85.000 millones mediante ofertas de acciones, incluidas colocaciones at the market y operaciones vinculadas a capital. Por su parte, los planes de financiamiento de Oracle Corp. incluyen una venta at the market de US$20.000 millones.

La fabricante surcoreana de chips de memoria SK Hynix Inc. recaudó US$26.500 millones en su debut de ADR, la mayor cotización de una empresa extranjera en una bolsa de Estados Unidos. Su rival CXMT Corp. obtuvo cerca de US$9.900 millones el mes pasado en una de las mayores ofertas públicas iniciales de China y posteriormente se convirtió en la mayor empresa que cotiza en China continental.

Las acciones de Intel caían 1% antes de la apertura del mercado en Nueva York el martes, tras cerrar el lunes en US$97,52. Aun así, acumulan un alza de aproximadamente 164% este año, después de que el director ejecutivo, Lip-Bu Tan, convirtiera el saneamiento de las finanzas de Intel en una prioridad. Ese esfuerzo ha incluido atraer inversiones externas del gobierno de Estados Unidos e incluso de rivales del sector de chips, como Nvidia Corp.

La estrategia de Intel

Intel está reforzando sus reservas de efectivo con el objetivo de asumir un papel más relevante en el auge de la inteligencia artificial. La expansión mundial de los centros de datos ya impulsó la demanda de sus procesadores de uso general, pero la compañía ha tenido dificultades para competir directamente con Nvidia y Advanced Micro Devices Inc. en el mercado de procesadores para IA. Intel también necesita recursos para ampliar su red de fábricas y avanzar en su objetivo de convertirse en un proveedor de manufactura por contrato para la industria tecnológica.

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Citigroup Inc. participan en la operación, según un comunicado divulgado previamente.