Wall Street detecta una nueva estrategia de Bessent para frenar la disparada de las tasas en EE.UU.

La administración de Donald Trump está aumentando la presión sobre el magnate petrolero de Florida y donante del Partido Republicano Harry Sargeant III para que se desprenda de sus intereses en Venezuela.

El Departamento del Tesoro congeló el viernes los activos de una empresa offshore de Sargeant que participa en proyectos de producción petrolera en Venezuela, según fuentes con conocimiento de la medida que hablaron bajo condición de anonimato. Al mismo tiempo, el departamento emitió una licencia que le permitiría deshacer sus participaciones en la compañía, indicaron las personas.

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Sargeant desempeñó un papel clave como canal informal de comunicación entre Washington y Caracas durante años de profunda hostilidad, acumulando una influencia considerable en ambos países. El expiloto de los Marines estadounidenses posteriormente generó rechazo en la Casa Blanca, después de que la administración Trump asumiera el control de Venezuela, rica en recursos naturales, bajo un nuevo presidente respaldado por Estados Unidos en Caracas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Bluewave Properties Ltd., propiedad de Sargeant, por violaciones de una orden ejecutiva de 2018 destinada a bloquear los bienes de personas o entidades consideradas partidarias del anterior Gobierno de Caracas, según las fuentes. Bluewave no figuraba en la lista de sanciones del Tesoro hasta la mañana del sábado, pero la compañía está operando bajo el supuesto de que se encuentra sancionada, señalaron las personas.

El departamento puede utilizar diversas medidas para bloquear transacciones financieras con entidades que contravengan la política exterior de EE.UU. Las personas familiarizadas con las medidas adoptadas por el Tesoro las describieron como sanciones.

Vínculos de larga data

Bluewave, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, posee una participación minoritaria en North American Blue Energy Partners (NABEP), el segundo mayor productor privado de petróleo de Venezuela después de Chevron Corp. Parte del crudo venezolano producido por NABEP se transforma en asfalto utilizado para pavimentar calles en EE.UU.

Sargeant declinó hacer comentarios, mientras que el Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de información.

La política estadounidense hacia Venezuela se guía por un enfoque de tres fases que incluye estabilización, recuperación y transición, afirmó un funcionario de la administración Trump que pidió el anonimato para hablar sobre deliberaciones internas. La administración seguirá promoviendo inversiones responsables y transparentes en Venezuela en beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano, señaló.

Durante años, Sargeant se movió sin problemas entre el campo de golf de Donald Trump en Palm Beach y el palacio presidencial de Venezuela, donde se reunía habitualmente con el expresidente Nicolás Maduro —actualmente encarcelado en EE.UU.— y otros altos funcionarios, incluida la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.

El empresario aprovechó ese acceso excepcional para transmitir mensajes entre los dos países, que entonces mantenían una relación de adversarios, y ayudó a liberar a rehenes estadounidenses retenidos en Venezuela en 2025. Al mismo tiempo, desarrolló negocios en un país que la mayoría de las petroleras evitaba debido al riesgo político y a las sanciones estadounidenses.

Después de que The Wall Street Journal publicara un artículo sobre la influencia de Sargeant en Venezuela, Trump afirmó en febrero en redes sociales que el empresario “no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o circunstancia, para actuar en nombre de Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene ninguna otra persona que no haya sido autorizada por el Departamento de Estado”.