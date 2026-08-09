El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán tiene una “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo antes de una nueva escalada militar. El mandatario habló durante un acto en el Salón Oval y afirmó que todavía busca una salida negociada al conflicto.

“Creo que tal vez logremos algo, pero quiero dar todas las oportunidades posibles antes de la decapitación”, dijo Trump. Luego insistió: “Esta es su última oportunidad para firmar un buen documento”.

Según explicó, la primera etapa de un eventual acuerdo permitiría abrir de inmediato el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio internacional y el transporte de petróleo. La segunda fase contemplaría la desnuclearización de Irán, aunque aclaró que ese proceso demandaría más tiempo.

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Trump aseguró que busca evitar una nueva escalada

El presidente estadounidense sostuvo que Irán habría tomado en cuenta la posibilidad de un ataque militar durante la noche del domingo. Según su versión, la ofensiva prevista habría sido de una magnitud superior a cualquier ataque registrado desde la Segunda Guerra Mundial.

Trump afirmó que las filtraciones sobre la operación permitieron que las autoridades iraníes conocieran la gravedad de la situación y sostuvo que eso abrió una oportunidad para evitar más muertes.

Irán exige condiciones a Estados Unidos para la reapertura del estrecho de Ormuz

“Si tengo la oportunidad de salvar la vida de mucha gente, quiero aprovecharla. Así que no tengo prisa”, sostuvo el mandatario.

En ese contexto, Trump también se refirió al estrecho de Ormuz, cuya circulación permanece en el centro de las negociaciones. Aseguró que Estados Unidos no cobrará peajes por el paso de embarcaciones, aunque advirtió: “Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”.

Trump acusó a los líderes iraníes de “hipocresía”

En paralelo, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar públicamente a las autoridades de Irán. A través de Truth Social, afirmó que los dirigentes iraníes son “increíblemente hipócritas” por sus declaraciones sobre las negociaciones.

Trump sostuvo que los funcionarios de Teherán buscan reuniones con Estados Unidos en privado, pero luego niegan públicamente que exista un diálogo entre ambos gobiernos.

“Lo admita Irán o no, de hecho estamos hablando de una solución a un problema que ellos mismos han provocado durante décadas”, escribió.

Qué dice Irán sobre las negociaciones

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que el presidente estadounidense asegurara que una nueva ronda de negociaciones comenzaría el lunes. Sin embargo, desde Teherán negaron que existieran conversaciones directas con Washington en esos términos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, afirmó que los contactos que se desarrollan con la mediación de Omán están concentrados exclusivamente en el estrecho de Ormuz.

Según Baqaei, los asuntos vinculados a las relaciones entre Irán y Estados Unidos deberán analizarse en una etapa posterior, dependiendo de cómo evolucione la situación.

De esta manera, mientras Trump plantea un posible acuerdo en dos etapas y habla de una última oportunidad para evitar una nueva escalada, Irán mantiene una postura más cautelosa sobre el alcance de las negociaciones.

LB/AF